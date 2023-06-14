地质灾害黄色预警！洛阳这些县区注意防范

7月30日，洛阳发布新一轮地质灾害气象风险预警，7月30日20时至7月31日20时，汝阳县大部、孟津区局部、宜阳县局部、栾川县局部、伊川县局部、偃师区局部、洛宁县局部、嵩县大部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

7月30日，洛阳发布新一轮地质灾害气象风险预警，7月30日20时至7月31日20时，汝阳县大部、孟津区局部、宜阳县局部、栾川县局部、伊川县局部、偃师区局部、洛宁县局部、嵩县大部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 7月30日，洛阳发布新一轮地质灾害气象风险预警，7月30日20时至7月31日20时，汝阳县大部、孟津区局部、宜阳县局部、栾川县局部、伊川县局部、偃师区局部、洛宁县局部、嵩县大部、新安县局部为地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：汝阳县、孟津区、宜阳县、栾川县、伊川县、偃师区、洛宁县、嵩县、新安县(9个县区)。 1.汝阳县辖区及各乡镇 2.孟津区：小浪底镇、送庄镇、横水镇、吉利街道、朝阳镇、康乐街道、平乐镇、白鹤镇、西霞院街道。 3.宜阳县：赵保乡、樊村镇、董王庄乡、锦屏镇、香鹿山镇、高村镇、张坞镇、城关镇、花果山乡、莲庄镇、上观乡、白杨镇。 4.栾川县：合峪镇、庙子镇、秋扒乡、潭头镇。 5.伊川县：平等乡、鸦岭镇、半坡镇、白沙镇、高山镇、河滨街道办事处、白元镇、葛寨镇、吕店镇、江左镇、酒后镇。 6.偃师区：府店镇、槐新街道办事处、山化镇、缑氏镇、大口镇、高龙镇、首阳山街道办事处、顾县镇、商城街道办事处、邙岭镇。 7.洛宁县：河底镇、涧口乡。 8.嵩县辖区及各乡镇 9.新安县：磁涧镇、铁门镇、南李村镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、城关镇、正村镇、北冶镇。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）