涧西今冬将用上新热源！万基2×60万千瓦机组项目1号机组发电并网

30日上午，万基宏远电力2×60万千瓦热电机组项目举行1号机组发电并网仪式，项目进入建设新阶段。

30日上午，万基宏远电力2×60万千瓦热电机组项目举行1号机组发电并网仪式，项目进入建设新阶段。

作为省市重点项目，又是担负着洛阳涧西区居民供暖任务的重大民生工程，该项目总投资55.2亿元，建设内容包括主厂区汽轮机、锅炉、发变组设备及系统、配套建设脱硫脱硝除尘环保系统及化水区、供热首站、煤场区、铁路专用线等。项目整体建成后每年可发电72亿度，实现销售收入22.5亿元、利税8.3亿元，利润6.45亿元，实现供热面积2250万平方米，可解决洛阳市中心城区煤电基本清零带来的供热缺口，具有较好的经济效益和社会效益。

自启动建设以来，该项目指挥部克服诸多不利因素影响，确保了热网首站投运、锅炉水压试验、汽机扣缸、机组厂用电受电等重大节点如期完成，并在本月初完成锅炉成功点火的基础上，再次如期保质保量实现1号机组整套启动发电并网。

根据规划，启动发电后，1号机组将进入168小时满负荷试运条件核查及涉网试验，预计将于8月10日进入商用阶段。其2号机组锅炉安装完成72%、汽机安装完成38%、电仪完成41%、脱硫完成49%……整体建设正在加班加点推进，预计于12月30日前投运。

（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 张怡熙 通讯员 拓如印 介兴华 文/图）