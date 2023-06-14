自成龙快手独家直播的消息公布以来，直播预约人数不断飙升，粉丝们热情持续高涨。截至目前，成龙快手独家野营谈唱会的预约人数已突破1700万。就在今晚8点，成龙将带着自己的一众好友，与老铁们开启一场有歌声、有故事、有欢笑的夏日狂欢派对，直播中还将解锁超级锦鲤帮其完成心愿。

成龙夏日狂欢派对倒计时！今晚8点快手独家直播准时开启

宝石老舅、龚琳娜、娜扎等明星齐聚快手直播间，今晚8点成龙带你一起野营谈唱

自成龙快手独家直播的消息公布以来，直播预约人数不断飙升，粉丝们热情持续高涨。截至目前，成龙快手独家野营谈唱会的预约人数已突破1700万。就在今晚8点，成龙将带着自己的一众好友，与老铁们开启一场有歌声、有故事、有欢笑的夏日狂欢派对，直播中还将解锁超级锦鲤帮其完成心愿。

作为华语功夫巨星，出道60多年的成龙在娱乐圈中有着诸多好友。在今晚这场“野营谈唱会”中，宝石Gem、龚琳娜、娜扎、谢楠、徐志胜、郑业成将作为野营明星伙伴，现身快手直播间为成龙助阵。从演员到歌手，从主持人到喜剧明星，来自不同领域的明星嘉宾们在直播间，会和成龙碰撞出哪些火花？又会给观众留下怎样的名场面？今晚直播值得期待。

与此同时，快手达人们也纷纷开启了助力模式，与成龙一起迎接夏日狂欢派对。快手千万粉丝达人@广东雨神/卢大雨倾情演唱《真心英雄》并邀请老铁在7月29日锁定成龙的直播间；跑酷冠军@冯逍遥则通过模仿成龙经典动作与粉丝玩起了竞猜互动；快手音乐达人@暴走馒头创意爆棚，用玩具乐器也能演奏一曲《真心英雄》，为成龙大哥的直播花式预热。

除了强大的嘉宾阵容，为老铁们量身打造的直播内容也同样值得关注。自7月24日在快手公布直播的消息以来，围绕此次“野营谈唱会”，成龙在快手与老铁们展开了高频互动。首先是关于露营的建议征集，烧烤、唱歌、防晒……面对用户在评论区的留言，成龙一一采纳。随后围绕大家非常期待的演唱环节，成龙再次向老铁们发出邀请“你来点歌我来唱”。“想听《壮志在我胸》”、“我点《明明白白我的心》”，还有网友自己先唱起来了“嘿呦嘿嘿嘿呦嘿”。

说起成龙，大家印象最深的还是大哥在荧幕上塑造的硬汉角色以及留下的经典动作。“老铁们要不要试一试，模仿最像的，有机会和我一起露营。”7月28日，成龙通过短视频的形式再现“花式嚼口香糖”的经典动作，并向老铁发起挑战，不少网友留言表示“学废了”。正所谓经典永不过时，一场“成龙百变模仿秀”在快手火热上演。与此同时，快手同步上线的“龙拳认证”、“龙族英雄贴”专属特效以及“龙族集结”快影模板让老铁们一键获取夏日快乐。

上快手搜索“成龙”，进入成龙夏日狂欢派对活动主会场，即可一键预约“野营谈唱会”快手独家直播，并获得印有《醉拳》《天将雄狮》《醉拳2 》《功夫之王》《飞鹰计划》等经典影片海报的典藏版线上门票。不仅如此，参与“成龙影史大挑战”还有机会瓜分万元现金，闯关答题看你是不是真爱粉？据了解，今晚直播中成龙还将选取“超级锦鲤”，为其送上价值2万元的露营旅游基金。

谁会是今晚的天选之子？“野营谈唱会”中，成龙大哥将演唱哪些经典曲目？出道60多年的成龙大哥又会与大家分享怎样的人生感悟？更多惊喜福利以及精彩内容，今晚8点一起走进成龙的快手直播间，一场期待已久的夏日狂欢派对准时开启！