洛阳市持续把“万人助万企”活动引向深入 助企安商强信心

“真的特别感谢，这样的速度和效率是我之前不敢想象的。多亏了市助企办，让我们在项目建设中没有了后顾之忧，企业发展的信心更加坚定了。”7月26日，提起今年上半年遇到的项目建设难题，河南华景置业有限公司副总经理黄永茹仍感激不已。

中州时代新能源生产基地项目建设现场，主体工程和配套工程均按照预定节点顺利推进。刘璐 摄

海澜集团洛阳生产基地设备正在加紧调试。苟华云 摄

“真的特别感谢，这样的速度和效率是我之前不敢想象的。多亏了市助企办，让我们在项目建设中没有了后顾之忧，企业发展的信心更加坚定了。”7月26日，提起今年上半年遇到的项目建设难题，河南华景置业有限公司副总经理黄永茹仍感激不已。

年初，公司香栀雅园项目因置换地块导致审批“受阻”，从而影响到项目规划方案与工程规划许可证办理，整个项目一时无法推进。该求助线索反馈到洛阳市“万人助万企”活动领导小组办公室（以下简称市助企办）后，洛阳市“万人助万企”活动问题解决第十三次调度例会经调查核实后立即给予解决，并第一时间督促相关单位办理手续。

如今，在洛阳市助企办的帮助下，香栀雅园项目建设进展顺利，房子已进入预售环节。

服务企业就是服务全市大局。洛阳市上下持续深化“万人助万企”工作，帮助企业解决了一大批难点堵点问题，树立了助企重产、狠抓发展的鲜明导向。6月，洛阳市召开了“万人助万企”活动推进会，各级各部门全方位、多维度帮助企业解难题、促转型，“政府部门围着企业转、上级部门围着下级党委政府转”氛围进一步浓厚，不断增强企业信心和市场竞争力，以企业高质量发展支撑经济高质量发展。

帮助企业减负14.61亿元

“经营主体的难点痛点，就是政策的着力点。”洛阳市民营经济发展促进中心主任张晓莉介绍，在推进“万人助万企”工作中，洛阳市完善机制，优化调整16个工作组分包县区，市级领导调研重点企业400余次，16个工作组走访企业1260余家，确保企业问题随时上报、办理进度实时监测、办理结果及时反馈。

好的营商环境就像阳光、空气和水，须臾不可缺少。洛阳市搭建一站式企业服务平台，揭榜挂帅等26项政策实现“免申即享”，食品经营许可等150余项政务服务事项实现“免证可办”；分行业、分专题精准开展政策宣讲300余场次，“一对一”政策推送和“点对点”辅导提醒，确保政策直达各类经营主体。

上半年，洛阳市通过减税降费、退税缓费帮助企业减负14.61亿元；收集企业反映问题1224个，办结1200个、办结率98%，让洛阳成为企业竞相投资兴业的沃土。

为让企业轻装上阵，洛阳市强化要素保障，帮助企业解决天然气、煤等能源供应，开展“四项对接”425场，提供就业岗位27.6万个、惠及企业9249家，新增政策性贷款77.32亿元；推动企业转型，为600家企业开展“智改数转”诊断服务，带动“三大改造”项目完成投资358.4亿元、占全年计划的87%；加快手续办理，确保重大项目“拿地即开工”，353个新开工省市重点项目联审联批手续办结率91.32%。

截至6月底，洛阳市新增经营主体6.5万户、同比增长25.18%，实有69.8万户、同比增长10.52%。

服务提质产业链

6月，洛阳市印发《洛阳市2023年“万人助万企”活动工作方案》，方案提出，洛阳市将坚持把“万人助万企”活动作为长久之策，常态化推进、纵深化实施，以惠企助企的实际成效促进经济稳定增长和高质量发展。

洛阳市将强化问题导向、结果导向、目标导向，确保企业反映问题动态解决率保持在97%以上，切实提高企业满意度和获得感。同时，洛阳市紧紧围绕全市重点产业集群和重点产业链，共制定26条措施，着力破除瓶颈制约，育优做强龙头企业，提升产业链现代化水平，以产业高质量支撑发展高质量。

在提升助企服务质量和水平上，洛阳市还将落实好市县乡三级助企干部包联企业机制和“点办理、批处理”问题协调解决机制，上下联动合力破解企业“急难愁盼”问题，确保全年问题办结率100%；加大助企工作督导考核力度，抓好政策兑现，持续扩大惠企政策覆盖范围，确保各类政策直达企业。

同时，洛阳市围绕链群培育抓服务，重点帮扶链主企业、关键环配套企业、优质存量企业解难题；结合17条优势产业链，“一链一专班”组建招商小组，纳入全市“万人助万企”统筹推进，着力解决好项目落地涉及的政策兑现、要素保障、手续办理问题；围绕项目建设抓服务，落实联审联批、监测调度等机制，抓开工、盯在建、促投产，确保新开工省市重点项目前期手续10月底前全部办结，全年完成工业项目投资超700亿元。（记者 田宜龙 河南日报社全媒体记者 范坤鹏）①