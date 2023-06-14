受台风“杜苏芮”影响 洛阳61家景区闭园

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洛阳旅游微信公众号今日发布洛阳各大景区闭园情况汇总，快来一起来看看吧！
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洛阳市临时闭园61家景区
【洛阳各县区景区】
【栾川县】老君山景区、龙峪湾景区、重渡沟景区、养子沟景区、洛阳伏牛山滑雪度假乐园、抱犊寨景区、天河大峡谷景区、王府竹海度假旅游区、竹海野生动物园、蟠桃山景区、蝴蝶谷景区、栾川大峡谷漂流、重渡沟竹筏漂流
【嵩县】白云山景区、天池山景区、木札岭景区、云岩寺千年银杏林、木札岭速龙滑雪场
【新安县】龙潭大峡谷景区、黛眉山景区、青要山景区、新安汉函谷关景区、大河田园景区、寺坡山景区、荆紫仙山景区、新安有生矿景区
【洛宁县】神灵寨景区、连宝河大峡谷风景区、春山溪谷、香楸湾、银洞河、灵栖谷、洛宁三彩陶艺村
【宜阳县】花果山景区、灵山寺景区、洛水昌谷景区、七彩童话动物王国、艾情谷漂流景区、花果山漂流景区、洛阳灵山莲花水城
【伊川县】伊川建业绿色基地、鹤鸣峡风景区
【汝阳县】西泰山景区、恐龙谷漂流景区、河南汝阳恐龙国家地质公园、龙隐景区
【洛阳市区部分景区】
【洛龙区】中国国花园、隋唐城遗址植物园、从政坊游园、伊水游园
【西工区】王城公园
【伊滨区】万安山旅游度假区
【偃师区】玄奘故里、马蹄泉景区、龙华欢乐园、双龙山森林公园
【孟津区】黄河小浪底水利枢纽风景区、西霞院反调节水库、孟津户外运动公园、会盟银滩、汉光武帝陵景区 ⑥