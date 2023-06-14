多方助力 10岁男孩首次探望服刑母亲

“你们帮我和外孙康康(化名)圆了心愿，太感谢你们了！”27日，市民李女士在电话中，对市民政局儿童福利科工作人员提供帮助一事再三表示感谢。

“你们帮我和外孙康康(化名)圆了心愿，太感谢你们了！”27日，市民李女士在电话中，对市民政局儿童福利科工作人员提供帮助一事再三表示感谢。

李女士今年76岁，家住涧西区。10年前，她的女儿生下康康不久，因经济问题被判处有期徒刑16年。

10年来，李女士与康康相依为命。市民政局儿童福利科了解到情况后，及时将康康纳入事实无人抚养儿童保障范围。在市、区两级民政部门的关爱和李女士的照料下，康康健康成长，在轮滑方面表现出过人天赋，多次在省、市比赛中获奖。

“康康小的时候找我要妈妈，我撒谎说妈妈在外地工作。现在孩子长大了，谎言也骗不了他了。”李女士说，她能看出来，康康非常渴望母爱。

今年年初，李女士因身患多种基础性疾病，身体每况愈下。担心病倒的她小心翼翼地向外孙道出了实情，好在康康接纳了妈妈。

近日，市民政局儿童福利科工作人员上门家访时，李女士说出了想带康康去监狱探望，让她们母子见面的心愿。

“李女士身体不好，没有出过远门，一老一小外出不方便，需要帮助。”市民政局儿童福利科科长杨志强说。随后，儿童福利科工作人员一方面与某监狱沟通探望事宜，一方面积极与我市一家社会组织联系，邀请他们陪同前往。

7月20日，李女士和外孙康康在我市一家社会组织负责人和1名社会工作师的陪同下，乘专车赶到某监狱，一家人相见，流下激动的泪水。

“监狱方面反馈，康康妈妈最大的牵挂就是孩子。这次探望，会有效激发她改造的积极性，也有助于康康健康茁壮成长。”杨志强说，市民政局儿童福利科将继续密切关注，为康康的健康成长提供力所能及的帮助。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 董华武 吕雷刚）