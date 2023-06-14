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认亲无名烈士 传承英烈精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.29 10:26

　　27日，市烈士陵园开展“学军史强担当崇英烈话传承”活动，庆祝“八一”建军节和抗美援朝战争胜利70周年。

　　在活动中，我市退役军人光荣家庭群体代表通过一幅幅照片、一组组史料、一件件实物，重温革命历史，聆听先烈事迹，回忆峥嵘岁月，讲述家风故事，学习先烈不怕困难、艰苦奋斗、顽强抗敌、浴血奋战的精神，努力建功经济建设主战场。

　　随后，10个退役军人家庭来到烈士墓区，与无名烈士认亲，列队肃立、神情凝重，鞠躬、默哀，为烈士敬献菊花，寄托对英雄烈士的深深悼念和无限缅怀。

　　据悉，市烈士陵园安葬的烈士多为1948年解放洛阳时牺牲的人民解放军指战员，他们中大部分人牺牲时没有留下后人，甚至没有留下姓名，现有无名烈士幕228个。

　　去年，市烈士陵园开展“我们是一家人·与烈士认亲”活动，让安葬在这里的无名烈士也有亲人祭扫，使红色基因渗进家庭、浸入社会，让英烈精神代代相传。

　　“这项活动开展后，受到了社会广泛关注，广大市民和企事业单位报名踊跃，目前这些无名烈士墓均有一个或多个家庭、单位认亲。”市烈士陵园相关负责人表示，有意愿参与该活动的市民可以继续报名参加，让无名烈士有更多亲人。

　　有意与烈士认亲的单位或个人可通过“申请承诺、资料审核、确定认亲烈士、举行认亲仪式”等环节完成结对认亲。

　　具体办理步骤：申请方需要先向市烈士陵园提出与烈士认亲的书面申请，然后携带单位公函或个人身份证原件及复印件到市烈士陵园进行确认和资料审核，并填写认亲祭扫申请表、认亲祭扫承诺书，确定认亲烈士墓的具体位置。完成这些步骤后，申请方需要到市烈士陵园填写“认亲烈士祭扫证书”，市烈士陵园按批次组织认亲仪式，颁发“认亲烈士祭扫证书”。

　　结对认亲完成后，认亲单位或个人即可自行安排时间，全年组织不少于3次的祭扫活动(清明节、八一建军节、烈士纪念日等)，祭扫记录由市烈士陵园在“认亲烈士祭扫证书”上填写。市烈士陵园咨询电话：0379-60335028。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李丹阳 石智卫)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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