嫁出去的闺女 回村开展公益理发

27日，栾川县陶湾镇西沟村乡里中心“悦享夕阳”老年活动室来了不少老人。在一面镜子前，西沟村“金剪刀”志愿服务队的一名青年志愿者正麻利地给老人理发。

27日，栾川县陶湾镇西沟村乡里中心“悦享夕阳”老年活动室来了不少老人。在一面镜子前，西沟村“金剪刀”志愿服务队的一名青年志愿者正麻利地给老人理发。

这名志愿者叫左改丽，老家在西沟村，出嫁后和丈夫在镇上经营一家理发店。7月初，她听说西沟村乡里中心改建完成，便主动找到西沟村村党支部书记，表示愿意每月回村里给70岁以上老人免费理发。

“我从小在村里长大，邻居们都对我特别好。现在村里的留守老人比较多，我离得近，所以也很想为他们做点什么。”左改丽说。

在听说左改丽的想法后，同样从西沟村嫁出去的张娜也表达了加入“金剪刀”志愿服务队的意向，希望给村里的叔伯阿姨们做点力所能及的事。就这样，由两名本村闺女组建的“金剪刀”志愿服务队，每月末回村里开展公益理发志愿服务，规定60岁以下村民理发5元/次，60岁至70岁老人理发3元/次，70岁以上老人理发免费。

西沟村党支部书记冯建省说，该村现有人口近千人，常住人员以孤寡老人、留守老人和儿童居多。因此，该村在建设乡里中心时，以特色养老助老服务为出发点，统筹各类资源，设置了养老、托幼、文体、培训等功能区域，同时广泛号召村民加入志愿服务队伍。

目前，西沟村已经组建了“金剪刀”“金相机”“金手指”三支“金”字牌助老服务队，这些志愿者全部是本村的女性，每月为村里老人提供理发、照相、缝纫等志愿服务，成了村里老人们眼中的“好闺女”。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 吴青青 张一林）