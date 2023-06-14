最新雨情水情：截至29日8时洛阳普遍降雨 河道水势平稳

受台风影响，洛阳全市普遍出现降雨天气。洛报融媒记者29日从洛阳市水利局、洛阳水文水资源测报分中心获悉，截至29日8时，全市防汛形势平稳，防御应对工作已经全面展开，坚决保障人民生命财产安全。

受台风影响，洛阳全市普遍出现降雨天气。洛报融媒记者29日从洛阳市水利局、洛阳水文水资源测报分中心获悉，截至29日8时，全市防汛形势平稳，防御应对工作已经全面展开，坚决保障人民生命财产安全。 受台风影响，洛阳全市普遍出现降雨天气。洛报融媒记者29日从洛阳市水利局、洛阳水文水资源测报分中心获悉，截至29日8时，全市防汛形势平稳，防御应对工作已经全面展开，坚决保障人民生命财产安全。 【雨情】 2023年7月28日8时至29日8时，全市普降小到中雨，局部地区大到暴雨，全市平均降雨量为33.9毫米，点最大降雨量为嵩县龙王庙117.5毫米。 【水情】 目前全市主要行洪河道水势平稳，各站点均未出现大幅度涨幅。 全市17座大中型水库均在汛限水位以下运行。全市139座小型水库中，9座超汛限溢流，其他130座均在汛限水位以下运行。 全市177座淤地坝中，165座空库运行，12座因降水蓄水，均在排放中。 为做好防范应对工作，洛阳市水利局已于7月28日15时00分起，启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应；水利“领导+专家”5个防汛督查组就地转为防汛工作指导组开展工作；严格落实24小时领导带班和人员值班制度，密切关注雨情水情变化；严格落实叫应机制，密切关注山洪灾害监测预警系统，一旦发生风险立即转移群众；及时调度超汛限水库、蓄水淤地坝进行排水，坚决落实工程运行“红线规定”，确保安全运行。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利 文/图）