新型诈骗专骗老年人 老太太险些损失5600元

近期，我市一位从未网购过的老太太，在骗子“网购可获返利”的诱惑下，网购了5600元的小金豆，就在货物即将被骗子接收时，办案民警及时拦截。民警提醒，此类属于新型诈骗，广大老年人不要轻信。

民警帮老人代收的小金豆

近期，我市一位从未网购过的老太太，在骗子“网购可获返利”的诱惑下，网购了5600元的小金豆，就在货物即将被骗子接收时，办案民警及时拦截。民警提醒，此类属于新型诈骗，广大老年人不要轻信。

6月30日上午，洛龙公安分局古城派出所接到一起群众报警称，辖区一位老太太遭遇了电信诈骗。民警张浩阳和同事李世豪到达现场得知，老人姓杨，今年65岁。之前，老人从未网购过。前一天，老人接到一个陌生电话，对方让她参加网购返利活动。在骗子的诱导下，老人下载了京东App，注册了账号。

“老人在京东某金店购买了12颗小金豆，每颗重1克，总价值5600元。”李世豪说，他们查看老人的购物记录后发现，收货地址并不是洛阳，而是湖南长沙。因货已发出，无法申请退款，他们立即与京东客服取得联系，亮明了身份，并出示杨老太太的购买凭证，将收货地址改成老人的居住地。

过了两天，杨老太太来到古城派出所求助称，其未收到货。杨世豪查询发现，收货地址又被骗子改成了湖南长沙，且货物即将被送到骗子手中。民警联系顺丰速递客服，说明情况后，为防止骗子再次更改地址，他们让客服将收货地址直接改成了古城派出所。此时，距离快递员将货送到骗子手中仅剩两个小时。“我们收到货，通知杨老太太前来领取。”李世豪说。

民警说，此类诈骗属于新型诈骗，主要目标就是老年人。骗子打电话给老年人，冒充网购平台工作人员，并以第一次网购可享巨大折扣优惠等为由，诱导老年人下载网购平台App。骗子利用老年人对网购缺乏了解的心理，以指导操作等名义索要验证码，获得被害人网购账号的控制权限，当下单完成后，将收货地址进行更改。

民警提醒市民，尤其是老年人，不要轻信来历不明的电话和手机短信，更不要因贪小便宜而受骗子的诱惑。无论在什么情况下，都应保护好个人信息，切忌向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡、验证码等信息，以免遭受损失。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 通讯员 方楚 文/图）