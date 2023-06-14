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应对山洪威协 看看这份防御指南
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.29 09:51

　　从流水潺潺的山涧溪流，迅速变成吞噬房屋、农田、道路的“洪水猛兽”……目前，我市进入防汛关键期，在山区，山洪威胁时刻存在。我市地处豫西山区，横跨黄河、长江、淮河三大流域，由于地质地貌类型复杂多样，加之降雨分布不均、变率大，山洪灾害易发、多发。

　　山洪来临前有什么征兆？如何预防山洪灾害？遭遇山洪该如何逃生？近日，记者详细梳理了一份防御指南，共同提升防灾避险能力。

　　问题一 什么是山洪？

　　山洪是指由于暴雨等原因，在山区沿河流及溪沟形成的暴涨暴落的洪水。

　　问题二 山洪灾害有哪些特点？

　　●季节性强，频率高。山洪灾害主要集中在汛期，尤其是主汛期，大部分地区全年80%以上的山洪都发生在七八月。

　　●区域性明显，易发性强。山洪主要发生在山区、丘陵区，特别是山谷又窄又长、山坡陡峭，且植被覆盖率低的地方，在下暴雨时极易形成具有冲击力的地表径流，导致山洪暴发，形成山洪灾害。

　　●来势猛，成灾快。山区、丘陵区因山高坡陡，溪河密集，降雨迅速转化为径流，且汇流快、流速大，短时间内即能成灾受损，防不胜防。

　　●危害重，破坏强。山洪发生时往往伴有滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，并造成河流改道、公路中断、房屋倒塌、人畜伤亡等。

　　问题三 如何预测山洪来袭？

　　●一“看”。溪流水位极速上升，可能是由于上游大量降雨引发山洪；溪流水位骤降，可能是上游暴雨致山体崩塌阻塞河道，导致断流；清澈的溪流突然变浑浊，可能是上游暴雨将泥沙带入水中，形成山洪。

　　●二“听”。当山谷出现异常的山鸣声，类似火车轰隆隆的声音或闷雷声，可能发生山洪泥石流。

　　问题四 遇到山洪如何预警?

　　●关注天气。汛期，水利、气象等部门会密切监测天气变化，并通过电话、短信、广播、新媒体等渠道，向社会发布预警信息。

　　●及时报告。当农村山洪预警员发现山洪时，立即向村两委、当地政府及防汛指挥机构上报，并迅速通知下游村民。当村民发现山洪时，立即报告山洪预警员或村干部，同时快速告知周边邻居。

　　问题五 防御山洪最有效的方法是什么？

　　“避”，是防御山洪最直接、最有效的办法，主汛期尽量不要在山洪灾害危险区活动、居住。在山洪灾害危险区活动、居住的，遇到山洪时要以村屯为单位，提前转移。

　　问题六 如何快速转移？

　　●知信号。转移信号分准备转移、立即转移两种，一般通过敲锣、手摇报警器、大喇叭等方式通知。

　　●方向对。转移时要按照水利部门在各村划定的安全路线，转移至避灾地点。位于沟谷地带的，要沿山坡向上跑，切忌顺山往下跑。

　　●跑得快。山洪来袭，要沉着冷静，以最快的速度撤离。特别是不要贪恋财物，确保人员安全。

　　问题七 山洪来袭如何科学自救？

　　房屋遭遇山洪威胁时，结构不安全的应立即向屋外转移。结构安全的可向屋顶高处转移。有通信条件的要迅速拨打110或119，或向村干部寻求救援。要及时寻找大块木板、泡沫板等漂浮物以备逃生。

　　山洪来临，切忌游泳逃生、贸然过河，不要攀爬带电的电线杆、铁塔、土坯房屋顶等，更不要到堤坝、桥涵洞等危险区域逗留、围观、看热闹。

　　相关链接

　　城市内涝如何避险自救？

　　●突发暴雨时，内涝高发地不宜久留。行人不要在积水路段行走，不要靠近漩涡，内涝可能导致井盖被冲开或者路段塌陷，防止跌入水井、地坑。

　　●发现高压线铁塔倾斜或者电线断头下垂时，一定要迅速远离，防止触电。

　　●地势低洼地带居民住宅区可以提前在门口放上沙袋、挡板，防止屋内进水。当积水漫入屋内时，及时检查家中电路设施，立即切断电源，防止积水带电伤人。

　　●驾车遇内涝时，要降低车速，保持车距。开车经过洼地，要熟悉路况。当汽车在低洼积水处熄火时，人千万不要在车上等候，应下车到高处等待救援。当车辆遭遇溺水时，尽快用安全锤等工具敲击车窗玻璃边缘等易破碎位置，破窗逃生。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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