赵岳兴：在苦和累中坚守初心

60多年前，一批批满怀热情的建设者从全国各地会聚洛阳，支援中国第一拖拉机制造厂的建设，赵岳兴便是其中一员。他响应国家号召，从上海来到洛阳，多年来奋斗在生产一线，见证了第一台东方红拖拉机的诞生。近日，89岁的赵岳兴回忆起自己工作中那些难忘的往事。

1955年从上海动身前往长春时，工友欢送赵岳兴（前排左） （受访者供图）

●人物：赵岳兴

●年龄：89岁

●身份：中国一拖退休职工

60多年前，一批批满怀热情的建设者从全国各地会聚洛阳，支援中国第一拖拉机制造厂(现为中国一拖集团有限公司，简称中国一拖)的建设，赵岳兴便是其中一员。他响应国家号召，从上海来到洛阳，多年来奋斗在生产一线，见证了第一台东方红拖拉机的诞生。近日，89岁的赵岳兴回忆起自己工作中那些难忘的往事。

从上海来到洛阳 积极投身中国一拖建设

1934年1月，赵岳兴出生在江苏一个贫寒的农村家庭。由于生活拮据，赵岳兴14岁时就去了上海，在一家机器厂当学徒。

“工厂不大，只有几十个人，主要制造纺织机械。”赵岳兴回忆说，后来厂里成立了工会，他被推选为工会主席。

1953年，第一个“五年计划”开始实施，我国开启了大规模经济建设。1954年1月，新中国第一个拖拉机制造厂定址河南洛阳。作为“一五”计划重点建设项目之一，中央举全国之力，从上海、长春等地抽调专家和技术人员筹建该厂。

“当时厂里开会，动员技术工人参加国家重点工程建设，援建人员要经过层层选拔，选出最优秀的人才支援中国一拖建设。”赵岳兴说，作为厂工会主席，他第一个报了名，并顺利通过筛选，成为支援中国一拖建设的一员。

1955年7月，赵岳兴离开上海。在来洛阳之前，他和一批技术骨干被送到长春第一汽车制造厂参加培训学习。“离开上海的时候，我爱人已经怀孕了，但家人知道这是为国家作贡献，都很支持我来洛阳。”赵岳兴说。

1955年10月1日，中国一拖在洛阳举行破土动工典礼，动工的消息传出去以后，厂里收到全国各地群众的数千封来信。“那时，有不少从各地支援中国一拖建设的优秀人才在长春一汽参加培训学习，大家都憋着股劲儿，要为国家的建设作贡献。”赵岳兴说。

1956年国庆节过后，赵岳兴从长春第一汽车制造厂来到中国一拖，进入冲压厂工作。

艰苦奋斗攻难关 见证第一台东方红拖拉机诞生

“刚来到中国一拖的时候，厂房还没有建好，设备没有完全运达，已经运达的设备也尚未全部安装到位。”赵岳兴回忆说，后来，一批批设备运达后，他和工友们在前苏联专家的带领下，开始清洗和安装设备。

“按照计划，中国一拖要在1958年年底前生产出第一台拖拉机，时间非常紧张。”赵岳兴说，尽管工作条件艰苦，但大家的工作热情都很高，希望能尽早生产出新中国第一台拖拉机。

那时，中国一拖从全国各地招来近万名工人。但是，不少工人来自农村，大多没有装配拖拉机的经验，大家就把厂里仅有的两台从前苏联进口的拖拉机拆了装、装了拆，每人轮流拆装五六次，总算掌握了一些装配本领。

1958年年初，赵岳兴调任冲压厂工模科科长。“当时为了赶工期，大家一大早就开始工作，一直工作到次日凌晨，然后集体睡在厂房。经常一天下来，工人们的汗水浸透了衣服和头发，即便如此，也没有一个人抱怨。”赵岳兴说。

在那个“没有专门设备，但有万能工人”的艰苦岁月，赵岳兴和他的伙伴们，终于迎来了新中国制造的第一台拖拉机。1958年7月20日，在各个车间的通力合作下，第一台拖拉机——东方红54履带拖拉机制造完成。

“当天，这辆大红色的拖拉机披红挂彩，轰隆隆地开出了厂门。”赵岳兴回忆说，不少工人换上了新衣，敲锣打鼓、兴高采烈地护送拖拉机出厂。那一刻，所有人心中都充满了自豪与骄傲。

1959年11月，中国一拖正式投产，从那时开始，东方红拖拉机从洛阳源源不断地运往全国各地，中国农业机械化的大幕徐徐拉开。

在生产一线奋斗近30年 加班加点不言苦和累

作为中国农机工业的第一代产品，东方红54履带拖拉机在黑龙江北安二龙山农场服役期间，在极为艰苦和高强度的作业环境下，创造了31年没有大修的纪录。

其后，中国一拖对第一代拖拉机产品进行了升级换代，1959年试制成功东方红75履带拖拉机，作业效率提高45%，油耗降低3%。

1961年，赵岳兴被调至铸铁厂工作，先后担任铸铁厂工会主席、副厂长等职务。

“我在生产一线工作了近30年。那些年，‘东方红’产品由少到多，由于性能好，受到很多农民的欢迎。”赵岳兴说，产品销量好，大家的干劲也很足，加班加点都习以为常。

“那个时候，每当接到生产任务，大家都加班加点忙生产，有时因为赶任务，吃住都在厂里。”赵岳兴说，那时大家虽然工作忙碌又辛苦，但是用汗水换来了厂里的发展，这些付出都值得。

1983年，由于工作需要，赵岳兴被调至福利处，主要负责单位的后勤等工作，直到1993年退休。

经过60余年的发展，中国一拖已经成为以农业装备为核心，并创新发展特专车辆、制造服务业务的大型装备制造企业，具有国内完整的拖拉机产品系列。

退休后，赵岳兴还一直关注着中国一拖的发展。从东方红履带拖拉机，到东方红小四轮、东方红大轮拖，再到无人驾驶拖拉机、5G氢燃料电动拖拉机……让赵岳兴感到振奋的是，这些年来，随着中国一拖不断改革创新，“东方红”一直引领着我国农业装备升级的潮流。

如今，“东方红”已成为“中国创造”的一道亮丽风景线。这背后，凝结着像赵岳兴一样的无数建设者对“初心”的坚守和对“使命”的践行。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 实习生 陈闻笛 通讯员 陶建华）