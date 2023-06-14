“杜苏芮”来了！洛阳双休日风雨交加

今天：阴天有中到大雨，局地暴雨，伴有短时强降水等强对流天气，东北风3级~4级，气温23℃~28℃。

“杜苏芮”来了！

今年第5号台风“杜苏芮”的中心已于昨天上午9时55分前后在福建省晋江市沿海登陆。预计，“杜苏芮”将以每小时25公里左右的速度向北偏西方向移动，强度逐渐减弱，于今天傍晚前后进入我省和安徽省交界处，然后继续北移。

省气象台预计，受“杜苏芮”影响，本周末我省将出现明显风雨天气。预计“杜苏芮”31日移出我省，降水区域也随着北移。请大家注意防范强降雨带来的不利影响。

市气象台根据最新气象资料分析，未来几天受高空低槽和台风“杜苏芮”外围气流影响，我市多分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

最近几天天气预报

今天：阴天有中到大雨，局地暴雨，伴有短时强降水等强对流天气，东北风3级~4级，气温23℃~28℃。

明天：阴天有中雨，部分地区大雨，局地大到暴雨，伴有短时强降水等强对流天气，东北风3级~4级，气温23℃~30℃。

31日(周一)：阴天间多云有阵雨，气温25℃~33℃。

8月1日(周二)：阴天有阵雨，气温24℃~31℃。

8月2日(周三)：阴天间多云有阵雨，气温24℃~32℃。

8月3日(周四)：阴天转多云有阵雨，气温24℃~34℃。

8月4日(周五)：阴天有小到中雨，气温24℃~32℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)