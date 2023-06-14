今明两日，考生可填报中招补录志愿

中考成绩在434分以上且尚未被普通高中录取的考生注意啦！昨日，市教育局发布我市2023年中招补录志愿填报通知，今日9时至30日18时，考生可上网填报中招补录志愿，每名考生限报1个志愿。

中考成绩在434分以上且尚未被普通高中录取的考生注意啦！昨日，市教育局发布我市2023年中招补录志愿填报通知，今日9时至30日18时，考生可上网填报中招补录志愿，每名考生限报1个志愿。

●补录计划

此次补录涉及20所高中共793个补录名额。其中公办高中9所，民办高中11所；公办高中统招班119人，公办高中国际班85人，民办高中589人。

●补录对象

今年参加中考并报考普通高中、目前尚未被城市区普通高中录取且成绩在最低控制线(434分)以上的学生。

●填报时间

今日9时至30日18时。

●填报方法

1.考生登录河南省普通高中招生考生服务平台(简称平台)(http://gzzs.jyt.henan.gov.cn/zk/)，在弹出的登录页面输入学生准考证号、登录密码、验证码进行登录。

2.点击“征求志愿”的下拉箭头选择相应的志愿(如果错选，点击上面的“清除”两个字)。

3.点击“确定”按钮完成选择，再点击“保存”按钮完成填报。

●补录办法

依据各普通高中补录计划，遵循考生所填报补录志愿，按照从高分到低分的顺序依次录取，直至录满补录计划为止。各校补录的考生，其中考成绩不得低于该校录取分数线。(各校补录计划、分数线详见“洛阳晚报教育周刊”微信公众号29日推送内容)

●报到注册

31日14时起，各补录考生可登录平台查询录取结果。由录取学校妥善安排补录学生到校报到时间，并电话通知学生及家长。

考生和家长需要注意，公办高中国际班和民办高中均需支付较高费用，要根据家庭状况慎重选择。凡未被平台录取的学生一律不能注册学籍，凡被普通高中录取而不到学校报到的视为放弃普通高中学籍。

此外，各招生学校要严格按规定组织已被录取考生到学校报到，不得接受未被平台录取的考生。市中招办将根据录取情况，适时发布二次补录信息，请广大家长和考生不要轻信个别学校或个人的违规许愿、承诺，避免造成不良后果。(洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒 实习生 马程昕 周一菲)