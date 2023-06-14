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本科二批录取结果明日起可查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.29 09:40

　　本科二批将于明日开始录取。昨日，市教育考试中心提醒，明日起，考生可查录取结果。

　　2023年河南高招本科二批录取时间为7月30日至8月3日。“本科二批在正式投档前，会进行模拟投档，以减小退档风险，确保考生利益。”市教育考试中心二级主任科员高冰南介绍，河南省教育考试院按计划数105%以内适当比例，向高校提供上线生源情况，高校根据本校计划和生源分布情况，合理提出调档比例意见，河南省教育考试院据此进行模拟投档。高校根据模拟投档情况，在正式投档前完成计划调整，调档比例原则上控制在105%以内，并确保符合录取规则的调档考生能够被录取。模拟投档结束后，河南省教育考试院根据高校最终确定的调档比例，进行正式投档。

　　“在模拟投档期间，考生查询不到个人的档案状态。”高冰南说，7月30日正式录取开始后，考生须及时关注自己的录取情况，可登录河南省教育考试院官网(http://www.haeea.cn/)，打开河南省普通高校招生考生服务平台，查询个人录取信息。

　　按照高招工作安排，8月2日9时至18时，我省将进行本科二批征集志愿。此外，预计今日，本科一批还将再次征集志愿，未被录取且符合征集条件的考生，可在征集志愿开始前，登录河南省教育考试院官网，查看征集志愿高校、专业名单等相关信息。

　　需要注意的是，已被录取、预录取及阅档状态的考生不可填报征集志愿。征集志愿投档时，以当次征集的志愿为投档依据，即使原来报过这些学校的志愿，也要重新填报。(洛报融媒·洛阳网记者 吕温)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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