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钟红桑：将汉服融入城市生活，才能超越对打卡式“汉服热”的依赖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.29 09:32
钟红桑（受访者供图）

　　盛夏酷暑，也难挡游客体验汉服的热情。面对持续的“汉服热”，洛阳如何办好“汉服节”？如何让汉服从博物馆走向生活？记者采访了中国丝绸博物馆历届“国丝汉服节”策划、执行钟红桑。

　　博物馆与汉服结合有助于叫响城市品牌

　　近年，不少文博场所纷纷上演汉服大秀。与其他游览性场所相比，博物馆推广汉服文化优势在哪里？

　　“博物馆进入汉服领域，无疑能起到正本清源的作用。”钟红桑说。服饰作为文物的一种，是博物馆保护、收藏、展示的品类之一，可以为汉服形制考证提供实物依据。

　　此外，博物馆也是一个学术研究机构，能够为汉服发展提供指导。在钟红桑看来，一场场展览、专家讲座，一次次互动，都拉近了大众与汉服背后所蕴含的文化之间的距离。

　　洛阳作为十三朝古都，有着非常丰厚的文化和文物资源，博物馆数量多且各具特色。目前，洛阳正推动新文旅产业发展，创新工作思路，加快推进“文博思维”向“文旅思维”转变。钟红桑认为，博物馆作为城市文化的门面，将其与汉服结合，搭建起汉服与城市形象间的桥梁，不仅有利于博物馆发展自身特色，也有助于叫响城市品牌。

　　但是，“博物馆+汉服”并不仅仅指办好一场秀，或让讲解员穿上所谓的汉服进行讲解。“不合时宜的汉服或粗制滥造的‘影楼装’会适得其反。”钟红桑说，以隋唐大运河文化博物馆为例，纤夫是运河文化中一道亮丽的风景线，博物馆可以依托该群体，考证相关服饰，在馆内进行复原演出等，这样既能避开全国大量博物馆蜂拥还原汉服的“漩涡”，也能增强游客沉浸感。

　　双节联动，让文化赋能经济发展

　　晋制、唐制、宋制、明制……不同朝代的服饰有不同的款式，当时也有不同的时尚。作为历届“国丝汉服节”策划、执行，钟红桑介绍，在前五届“国丝汉服节”中，中国丝绸博物馆均以朝代为切入点进行主题策划，每年都能在汉服圈内带动潮流，无形中引导了杭州汉服产业、市场向更好的方向发展。“办好一届高质量的汉服节，不仅能扩大汉服受众群体，而且能成为汉服圈内的风向标。”钟红桑说。

　　洛阳应该如何办好自己的汉服节，在汉服文化层面叫响城市品牌？面对这个问题，钟红桑建议：“与牡丹文化节联动，以IP带动IP。”

　　洛阳文化底蕴深厚，自然风光秀美。提起洛阳，多数人会联想到牡丹、神都、盛唐。洛阳已举办40届牡丹文化节，节会发展较为成熟。牡丹文化节作为洛阳每年一火的大IP，将其与汉服节联动，可以收到一加一大于二的效果。

　　钟红桑认为，牡丹与城市打造3.0版隋唐洛阳城国家遗址公园、发展城市唐风文化的定位十分匹配。如果将牡丹文化节与汉服节进行联动，首先可以从故事切入，深入探讨牡丹的兴起和在洛阳的发展历程，为受众营造沉浸式体验氛围。其次，以牡丹作为纹样，设计标识，点缀在汉服及其配饰上，打造本土汉服及相关产品品牌，实现汉服产业化。“一旦汉服实现产业化，势必会带动其他产品，如发饰、鞋帽等的发展。”钟红桑说，能够真正践行文化赋能经济发展的汉服节，就是优质的汉服节。

　　将汉服融入城市生活，才能超越对打卡式“汉服热”的依赖

　　年初以来，洛阳“汉服热”不减，多元、开放、包容的汉服氛围吸引不少游客来洛阳“穿越”。对此，钟红桑表示，洛阳目前的“汉服热”更像“变装热”，街边汉服店出租的服装并不完全是汉服，“影楼装”“仙女风”等混杂其中。钟红桑认为，汉服是服装，应该首先发挥它的穿着功能。

　　一件真正实际穿着的服装，是舒适、方便的，也是与日常生活相适应的。“‘影楼装’‘仙女风’服装的宽袍大袖看似很美，实则并不方便，面料质量较差，许多人穿着拍照打卡后，就不想再穿第二次了。”钟红桑说，“一种物品只有用起来，才能迸发更大的活力，服装也是如此。”

　　想让汉服由拍照打卡走向日常生活，首先要规范其形制。钟红桑以人类比，人的胖瘦会变，但骨架不会变，汉服就像人一样，可以有一定差别，但形制是根本。服装演变积累了人们千年智慧，凝聚了民族的主流审美，符合形制的汉服才能更加适应日常生活，更能实现长久传承。

　　其次要打造穿着场景。服装与生活本就密不可分，汉服并不是只有一件外衣，而是从内到外有一套完整的服装。完整的汉服体系可以涵盖生活中的不同场合，如婚礼时的礼服、聚会时的常服、工作时的便服，依据四季温度不同，也应有面料的变化。博物馆等文博单位应肩负起科普责任，引领群众了解正确的汉服穿着场景，将汉服融入城市生活，这样洛阳才能超越对打卡式“汉服热”的依赖，使汉服经济迈过“人流量”层面，朝着专业化、品牌化、产业化迈进。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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