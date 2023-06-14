开展防汛实战演练 提升应急救援能力

27日下午，老城区在洛阳市状元红初级中学组织开展防汛实战演练，进一步提升防汛指挥调度能力、应急处置能力和防汛抢险救援实战能力，确保平安度汛。

27日下午，老城区在洛阳市状元红初级中学组织开展防汛实战演练，进一步提升防汛指挥调度能力、应急处置能力和防汛抢险救援实战能力，确保平安度汛。 27日下午，老城区在洛阳市状元红初级中学组织开展防汛实战演练，进一步提升防汛指挥调度能力、应急处置能力和防汛抢险救援实战能力，确保平安度汛。 此次演练以受“杜苏芮”台风影响，我市降雨量激增，邙山渠水位暴涨，出现漫堤现象，危及师生安全为背景。防汛应急队伍带齐装备，第一时间奔赴现场展开救援，保障了全校师生生命财产安全。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫 摄影报道）