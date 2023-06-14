市政府办公室开展军事日主题党日活动

参观企业、观看国防教育片、聆听国防教育讲座……昨日，市政府办公室组织党员干部开展军事日主题党日活动。

参观企业、观看国防教育片、聆听国防教育讲座……昨日，市政府办公室组织党员干部开展军事日主题党日活动。

在中国空空导弹研究院，大家跟随讲解员的脚步，通过一张张照片、一个个模型、一个个故事，直观感受我国国防力量逐步强大的过程。在洛阳市民兵训练基地，大家观看了国防教育片，聆听国防教育讲座，深入了解我国面临的国际形势和我国国防战略。

通过参观学习，党员干部切实感受到了加强国防建设的重要性和必要性，纷纷表示将在今后的工作中增强居安思危的忧患意识、崇军尚武的思想观念、强国强军的责任担当，自觉做总体国家安全观的坚定信仰者、模范践行者、忠实捍卫者。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖)