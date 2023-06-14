全市各级关工委组织开展庆“八一”系列活动

连日来，为庆祝“八一”建军节，全市各级关工委组织了丰富多彩的活动。 连日来，为庆祝“八一”建军节，全市各级关工委组织了丰富多彩的活动。 嵩县田湖镇屏凤庄村关工委组织开展“少年儿童心向党，关爱守护伴成长”绘画大赛，涧西区珠江路街道兴隆花园社区关工委举办庆“八一”创意手绘草帽主题活动，在体验与创作中，激发青少年的爱国热情。西工区唐宫西路小学关工委组织学生走进洛八办纪念馆，开展“永远跟党走，探寻红色路”新时代红领巾感悟百年党史寻访活动，老城区西北隅街道同化街社区关工委联合辖区小学到赵春娥精神传承馆开展“品悟传承红色精神”主题教育活动，偃师区关工委联合相关单位举办以“学习英烈精神，传承红色基因”为主题的党史、军史、国防史专题讲座。洛龙区学府街道关工委开展“迎八一，情系退伍军人”公益上门家政服务活动，为退役老军人提供免费清洗抽油烟机、按摩等服务，并送上节日问候。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)