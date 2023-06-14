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全市“99公益日”活动筹备工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.29 09:01

　　昨日，全市“99公益日”活动筹备工作推进会召开，会议传达我市参与2023年“99公益日”活动实施方案，对活动内容及流程进行说明。市政协原主席、市促进慈善事业高质量发展工作专班副组长杨炳旭出席会议并讲话。

　　今年我市参与“99公益日”活动的主题是“人人参与慈善、助力乡村振兴”。活动的时间为9月7日至9月9日，每日上午10时开始。活动收到的每笔不低于1元的用户捐赠都有机会获得腾讯基金会提供的随机金额配捐，每日配捐金额先到先得，配完即止。“99公益日”活动结束后至年底，有意愿、有能力的捐赠者，可继续在线上参与相关活动。

　　会议强调，要把高质量筹备“99公益日”活动与服务全市中心工作相结合，将其作为助推洛阳现代化建设重要抓手和促进全市慈善事业高质量发展的重要载体；要突出重点，创新方式方法，积极动员企业配捐，扎实搞好网络募捐专业培训指导与实践，依法依规开展募捐活动；要加强组织领导，健全完善推进落实工作机制，强化督导考核激励机制，强化宣传发动，形成全社会参与的强大合力。

　　会上，涧西区、洛宁县、市教育局、市中心医院、偃师区顾县镇等五家单位代表就参与推进今年“乡村振兴河南专场”和“99公益日”活动的经验作典型发言。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 段卓奇)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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