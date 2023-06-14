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洛阳坚持惠民利民 持续推进高质量创建全国文明城市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.29 09:08

嵩县纸房镇明理社区首届“邻里节”现场

　　太阳西斜，暑气稍散，擂鼓开场，接着快板、古筝、琵琶等轮番上阵……近日，在嵩县嵩州文化广场，纸房镇明理社区首届“邻里节”如期举办。

　　近年来，我市坚持以人民为中心的发展理念，创新工作方法，聚焦民生改善，持续推进高质量创建全国文明城市，群众的获得感、幸福感、安全感不断增强，城市的文明底色更加鲜亮。

　　打造精品项目 推动志愿服务走实走深

　　近日，在洛邑古城景区，一辆外观独特、造型新颖的厢式货车引人注目，大家纷纷驻足与其合影留念……这是市公安局“平安洛阳警务宣传大篷车反诈宣传基层行”文明实践志愿服务项目的活动现场。

　　该项目的“主角”，是一辆可变形的警务宣传大篷车，它高4米、宽2.5米、长9米，可伸展出长6.1米、宽2.5米的演出舞台，并配备大屏、音响、话筒、调音台等设备，能够播放视频、图文等多媒体内容，可以说是一个专业化的移动大舞台。

　　在大舞台上，警务人员用舞蹈、相声、小品、快板等一系列沉浸式、体验式、互动式的“小剧场”节目吸引群众驻足观看，不仅宣传了反诈知识，也成为古都洛阳的独特风景。

　　“反诈宣传不能停留在发传单、写标语等常规形式上，只有让内容和形式实起来、活起来，才能更有力度、更入人心。”市公安局相关负责人说。

　　文明城市创建，离不开市民的踊跃参与。志愿服务，是广大市民参与文明城市创建的重要形式。截至目前，我市实名注册的志愿者已达120万名，全市成立各类志愿服务队伍3200余支，稳定实施一年以上的志愿服务项目有2300余个。

　　志愿服务“扩量”之后如何“提质”？我市给出了自己的答案——精准对接群众需求，精准服务社会发展，按照项目化运作、规范化管理、常态化开展的思路，打造一批有特色、可复制、可推广的精品志愿服务项目。

　　前不久，在河南省2023年文明实践志愿服务项目展示交流活动上，我市8个志愿服务项目获奖，项目种类涵盖扶弱助残、文化传承、科普教育等。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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