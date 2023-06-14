以人大监督高质量促进司法公平公正

昨日，市人大常委会举行座谈会，听取市人大司法监督工作汇报，对案件评议、员额法官员额检察官履职评议、法院执行情况与检察院监督情况专题询问等征求意见。市人大常委会主任李保国出席并讲话。 昨日，市人大常委会举行座谈会，听取市人大司法监督工作汇报，对案件评议、员额法官员额检察官履职评议、法院执行情况与检察院监督情况专题询问等征求意见。市人大常委会主任李保国出席并讲话。 李保国指出，党的领导是人大监督工作高质量发展的保证，人大监督工作全过程要始终置于党的领导之下，确保正确的政治方向。全市各级人大及其常委会要担负起宪法法律赋予的监督职责，维护国家法治统一、尊严、权威，加强对法院、检察院的司法监督，注重市县联动监督，确保法律法规得到有效实施，确保行政权、审判权、检察权得到正确行使。 李保国强调，人大监督是代表国家和人民进行的具有法律效力的监督，要统筹协调有关方面监督作用，发挥监督综合优势和效能。要坚持问题导向，充分听取各方面的意见建议，从被评议司法案件中查找问题、解决问题，提高案件审判质量，让人民群众切实感受到公平正义，充分认识中国特色社会主义制度的优越性和巨大潜力，坚定信心跟党走，巩固党的执政地位，确保国家长治久安。要将案件评议与“两官”评议相结合，突出重点、兼顾全面，寓支持服务保障于监督之中，帮助促进司法机关把问题解决彻底，把有效机制制度建立到位。要不断优化和完善专题询问工作，打好正确监督、有效监督、依法监督“组合拳”，强化对司法工作的监督，持续将制度优势转化为治理效能，在着力构建市场化法治化国际化便利化营商环境中凝聚人大力量，为加快现代化洛阳建设作出新的更大贡献。 市人大常委会副主任徐新参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)