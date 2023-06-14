防范台风！小浪底及西霞院风景区临时关闭

为防范应对台风“杜苏芮”的不利影响，确保广大游客生命财产安全，7月28日18时起，小浪底水利枢纽风景区和西霞院反调节水库风景区临时关闭，直至气象影响风险解除。
为防范应对台风“杜苏芮”的不利影响，确保广大游客生命财产安全，7月28日18时起，小浪底水利枢纽风景区和西霞院反调节水库风景区临时关闭，直至气象影响风险解除。
为防范应对台风“杜苏芮”的不利影响，确保广大游客生命财产安全，7月28日18时起，小浪底水利枢纽风景区和西霞院反调节水库风景区临时关闭，直至气象影响风险解除。
景区提醒：对已购预售门票的游客朋友，可原路退票。如需协助，请拨打咨询电话：0379-63898018。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)
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