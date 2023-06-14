黄河流域银屑病规范诊疗区域联盟成立暨河南皮肤区域医疗学术交流会在洛举行

今天上午，黄河流域银屑病规范化诊疗中心区域联盟成立大会暨河南省皮肤区域医疗中心学术交流会在河南科技大学第二附属医院举行。

今天上午，黄河流域银屑病规范化诊疗中心区域联盟成立大会暨河南省皮肤区域医疗中心学术交流会在河南科技大学第二附属医院(以下简称河科大二附院)举行。

黄河流域银屑病规范化诊疗中心区域联盟成立后，将促进各医疗机构在银屑病和其他皮肤病诊治中的交流和合作，进一步提高疾病治愈率，降低就医经济负担，使患者切实享受到“区域联盟”带来的便利和实惠。

会上，与会领导共同为“黄河流域银屑病规范化诊疗中心区域联盟”“河科大二附院皮肤病医院”揭牌。

洛阳市卫健委党组成员、副主任李育波对黄河流域银屑病规范化诊疗中心区域联盟的成立表示祝贺。他指出，黄河流域银屑病规范化诊疗中心区域联盟的成立，标志着河科大二附院银屑病诊疗水平迈上新台阶，希望河科大二附院以此为契机，持续探索银屑病诊治和皮肤科发展，进一步发挥省区域诊疗中心作用，切实为黄河流域银屑病诊治和管理提供样板。

河科大二附院院长邢建武表示，河科大二附院是全省为数不多设有皮肤病专科病房的医院，皮肤科作为豫西地区皮肤病专业的领头科室，在皮肤病的诊断和治疗方面具有丰富经验，是河南省皮肤区域诊疗中心。医院将充分利用好“区域联盟”这个平台，进一步完善银屑病诊疗流程，强化专业人才培养，为银屑病患者提供优质、便捷、高效的医疗服务。

随后举行的河南省皮肤区域医疗中心学术交流会更是行业大咖云集，河南省医学会皮肤病学分会主任委员、郑州大学第一附属医院尹光文教授，河南省医师协会皮肤与性病医师分会会长、河南省人民医院皮肤科主任张守民教授，西安交通大学第二附属医院王晓鹏教授、夏育民教授等省内外著名专家围绕皮肤病话题进行了深度交流和探讨。

本次会议在加强学术交流及推进我市皮肤病学发展等方面起到积极作用。(洛报融媒·洛阳网记者 刘雪琦 通讯员 牛然 张芦 文/图)