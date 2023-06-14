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注意！南昌路（牡丹广场-丽春路）将围挡施工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.28 13:43

　　洛阳交警微信公众号今日发布公告称，南昌路(牡丹广场-丽春路)提升改造工程将于2023年8月1日起实施，部分路段将围挡施工。

南昌路(牡丹广场-丽春路)提升改造工程围挡施工交通导改公告

　　按照市政府工作部署，南昌路(牡丹广场-丽春路)提升改造工程将于2023年8月1日起实施，为确保工程顺利实施和施工期间道路安全畅通，最大限度降低对市民出行的影响，特公告如下：

　　一、围挡时间及区间

　　1、围挡时间：2023年8月1日至2023年9月15日

　　2、围挡区间：南昌路(牡丹广场-丽春路)两侧非机动车道。为降低对沿线市民正常出行的影响，全线将采取分段封闭、流水作业的方式，按照①→②→③→④→⑤→⑥的施工顺序有序推进。

(单侧围挡示意图)

(全线施工分段图)

　　二、交通变化情况及车辆通行安排

　　1、围挡施工后，南昌路非机动车道分段。丽春路-九都路、九都路-辽宁路、辽宁路-牡丹广场两侧非机动车道分段断行。

　　2、围挡施工段的南昌路公交车专用车道取消，变为机动车、非机动车混合车道；非机动车可经右侧机动车道临时通行；行人仍通过原有人行道通行。

　　三、温馨提示

　　交通导改后，周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活；过往车辆在行经该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。

　　特此公告。

　　洛阳市住房与城乡建设局
洛阳市公安局交通警察支队
2023年7月28日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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