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保持战备状态！洛阳城管部门全力防范应对台风“杜苏芮”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.28 15:49

　　按照《洛阳市防汛应急预案》有关规定，经会商研判，洛阳市防汛抗旱指挥部决定于28日上午10时启动市级防汛四级应急响应。28日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，该局印发了《关于做好防范应对“杜苏芮”台风应急准备工作的通知》，全力尽责做好台风“杜苏芮”的防范应对，保障防汛关键期城市安全运行。

　　根据通知要求，洛阳市城市管理局各级部门将围绕重点区域、重点行业、重点部位，要求责任单位立即开展隐患排查整治，将防范应对工作落实到具体点位和个人，建立整治台账，严格整改落实。同时全力抓好防汛物资储备调度工作，在原有的(龙吸水泵车、发电机等)防汛应急物资储备基础上查漏补缺，地势低洼点位再增加挡水板、防汛沙袋、照明灯、雨具等防汛物资，做到“宁可备而不用，不可用时无备”，增加清掏淤泥频次，严防淤泥堵塞、排水不畅问题。

　　洛阳市城市管理局严格落实24小时带班值班制度，做到人员到岗到位，统一调配，保持各类通信设备畅通，确保现场抢险人员、车辆、抢险设备、器材和物资一线待命，应急救援人员时刻备勤待命，加强雨前排查、雨中巡查、雨后复查，及时消除隐患，坚决守牢防汛安全责任。

　　据了解，27日上午，洛阳市城市管理局成立4个督导组，重点围绕防汛指挥体系建立、应急预案修订完善、隐患排查整改、人员物资协调、电力交通保障等7项任务，深入各城市区和易涝易积水点位一线，进行督导落实，针对重点区域，点对点查看现场值守人员、大型抽排设备和各类抢险队伍集结准备等工作是否到位，对发现相关问题，第一时间整改落实单位。

　　目前，各城市区三级带班值班、人员现场值守、物资储备、应急响应等责任已经落实，正在进行全方位隐患排查整治工作。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 廉颖颖 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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