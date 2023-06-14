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覆盖范围进一步扩大！洛阳新增35个过期药品回收点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.28 13:22

　　回收点数量进一步增加、覆盖范围进一步扩大——今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，为了方便更多市民，即日起，洛阳新增35个过期药品回收点，目前在全市15个县区设置的过期药品回收点已经升级为86个。

　　7月17日，洛阳市市场监管局联合洛报融媒启动了“过期药品有回收，安全用药共守护”活动，依托连锁药店，在全市15个县区设置了60个过期药品回收点，安排专业人员负责接收市民送来的过期药品并逐一进行登记。10天时间，越来越多的市民将家里“小药箱”的过期药品送到了回收点，大家不仅在现场学到了安全用药的相关知识，还在顺利完成过期药品回收之后，根据药品数量免费领取了由药店提供的纸抽、花露水等对应的生活用品；不少老年人也同时享受到连锁药店提供的免费测量血压、血糖等惠民服务。

　　“这几天，一些市民反映自家附近没有设置药品回收点，这些内容我们都第一时间进行了登记。”洛阳市市场监管局药品安全监管科相关负责人说，针对这一情况，该局再次协调了多个连锁药店，扩大过期药品回收点的覆盖范围，并侧重于此前没有设置回收点、且不少市民有相关需求的区域。与此同时，他们还对现有的过期药品回收点的布局进行了调整和优化，撤销9个回收点不再参与该活动，您可千万不要跑空了。

　　据悉，为了方便市民辨认，此次增加的回收点仍然使用统一箱体，店内也张贴有相关提示语，您可以就近选择合适的连锁药店。市民家里的过期药品，不限种类、不限名称、不限厂家，不管是否拆封，都在回收范围，您直接送到回收点即可。药店的工作人员登记并放入过期药品回收箱，满箱后加贴封条，后期将采取安全环保的方式由洛阳市市场监管局组织集中销毁，企业不得自行处理，引导市民养成及时清理家庭用药的习惯，保障安全合理用药，提升安全用药意识。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 赵利波 孙怀真 孙瑾靖 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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