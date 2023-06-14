洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

履行反洗钱义务，维护金融秩序！建行洛阳分行开展2023年反洗钱集中宣传月活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.28 09:46

　　“洗钱破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争，助长和滋生腐败，败坏社会风气，损害国家声誉。洗钱活动与恐怖活动相结合，还会危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。因此，国家、企业和个人都是洗钱活动的受害者。”日前，在建行洛阳分行反洗钱专项活动宣传栏前，小张一边向客户发宣传单，一边向客户介绍为什么要开展反洗钱活动。

　　自5月以来，建行连续两个月在辖区深入广泛开展了以“打击洗钱犯罪，维护金融秩序”“引导社会公众配合金融机构客户尽职调查工作”为主题的反洗钱集中宣传月活动，落实上级行及人民银行反洗钱宣传工作的要求，有效宣传反洗钱工作。

　　为确保活动顺利进行。该行召开专题会议进行动员，精密安排，及时印发《关于开展2023年反洗钱宣传月活动的通知》活动方案，各支行网点安排人员到社区开展反洗钱宣传，向客户积极宣传反洗钱知识，有力保障反洗钱宣传活动的顺利开展。与此同时，该行还明确由营业机构负责人牵头，合规经理负责内外宣传推进及服务保障、信息传递等工作。要求全行员工统筹兼顾，前后台密切配合，切实把此次活动作为普及反洗钱法律法规和对外宣传金融产品知识及展示建行形象的一次良好机遇，抓紧抓实抓细见到实效。

　　为确保活动效果。该行积极组织全体从业人员开展反洗钱典型案例警示教育，并利用晨会、晚间学习、以会代训、专题讲座等形式集中开展反洗钱和反恐融资培训，不断提高全行员工反洗钱和反恐融资意识和技能，确保人人熟练掌握反洗钱宣传内容，充分发挥网点及人力优势，履行国有银行责任担当，并通过开展活动展示自身社会良好形象。

　　为扩大宣传覆盖面。该行加大宣传力度，通过电子显示屏24小时不间断滚动播放反洗钱专题宣传口号，充分发挥营业平台作用，组织大厅服务人员、高低柜员适时为往来办理业务客户发放宣传折页，在营业大厅前醒目位置摆放展架、悬挂横幅、设立咨询台，并利用外拓办卡、营销业务、开展扶贫实践为服务对象及社会公众发放宣传材料等形式，对反洗钱知识进行了集中宣传，为前来办理业务的客户发放宣传折页6000余份，宣传受众人数达到6000余人次，提高全体员工和全社会对反洗钱工作的认识，树立良好的企业形象。(建洛宣)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
时刻警惕！出现这些情况，请立即就医！
时刻警惕！出现这些情况，请立即就医！
时刻警惕！出现这些情况，请立即就医！
    心衰的临床表现通常为气促、乏力、心悸、烦躁、食欲不阵、下肢水肿，部分人还有泡沫痰等，心脏病患者应时刻...
  • ·世界肝炎日：乙肝患者能抱小宝宝吗
  • ·夏季健脾，巧用茯苓
  • ·肝炎患者如何预防肝纤维化？
    		•
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 台风“杜苏芮”将带来强降雨 洛阳发出...
  • 到2025年，洛阳实现地铁站100米内公交...
  • 伊滨区青年会客厅：搭建青年交流平台 ...
  • 洛阳：邻里中心托起家门口的幸福
  • 孟津区锂电池负极材料前驱体项目步入...
  • 洛阳中集凌宇：热火朝天忙生产 全力以...
  • 河南启动防汛四级应急响应
  • 洛阳组织中小学校干部到教育发达地区...
  • 中航光电入选“中国ESG上市公司科技创...
  • 周山体育公园预计年底建成投用
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    兴洛湖美景

    龙凤山

    天鹅湖

    夏日山中游
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605