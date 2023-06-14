中航光电入选“中国ESG上市公司科技创新先锋30”榜单

记者从中航光电科技股份有限公司获悉，近日，该企业与中国移动、腾讯控股、阿里巴巴等一道，入选“中国ESG(即环境Environmental、社会Social和治理Governance单词首字母的缩写)上市公司科技创新先锋30”榜单。

记者从中航光电科技股份有限公司获悉，近日，该企业与中国移动、腾讯控股、阿里巴巴等一道，入选“中国ESG(即环境Environmental、社会Social和治理Governance单词首字母的缩写)上市公司科技创新先锋30”榜单。

继成功上榜“中证国新央企ESG成长100指数”后，中航光电再获ESG领域荣誉，彰显企业在可持续发展领域的强劲实力。

作为中央广播电视总台财经节目中心发布《科技创新ESG行动报告》的重要组成部分，“中国ESG上市公司科技创新先锋30”榜单系该报告从A股与港股6400余家上市公司中筛选出855个评价样本，通过系统评价中国科技企业的ESG表现遴选而成。入选榜单的大型科技企业展现出“加快攻克科技前沿和新兴领域关键核心技术，在支撑绿色发展、建设美丽中国、弥合‘数字鸿沟’、共享科技成果、守护信息安全等领域持续发力，以技术创新助力可持续美好未来”的优秀表现。

作为央企控股上市公司，中航光电近年积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，持续创造与发挥在环境、社会和经济中的企业价值，以绿色低碳转型为基准提升内部管理效能，在加速推动企业可持续发展的同时积极融入国家创新体系，通过股权激励、新业务孵化培育激励、“揭榜挂帅”项目激励等方式，充分激发科技创新主体的创新活力和创新潜能。

该企业未来将继续深入探索与稳步优化ESG实践，完善ESG管理体系，夯实可持续发展基石，将可持续发展理念与日常经营有机融合，坚守“连接，美好生活”的责任愿景，用更多创新技术助力加速打造绿色未来。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 高扬)