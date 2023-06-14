洛阳启动2023年省级创新型中小企业评价工作

记者从市工信局获悉，为推进优质中小企业梯度培育，我市近日启动2023年省级创新型中小企业评价工作。

记者从市工信局获悉，为推进优质中小企业梯度培育，我市近日启动2023年省级创新型中小企业评价工作。

根据相关规范，拟参与评价的企业，需具备在我市注册登记、具有独立法人资格、符合《中小企业划型标准规定》等条件。

在具体评价中，企业还需在包括创新能力、成长性、专业化三类六个指标等总体评价中得分超过60分，或满足下列条件之一：近三年内获得过国家级、省级科技奖励；获得高新技术企业、国家级技术创新示范企业、知识产权优势企业和知识产权示范企业等荣誉(均为有效期内)；拥有经认定的省部级以上研发机构；近三年新增股权融资总额(合格机构投资者的实缴额)500万元以上。

按照评价流程，申报企业需根据工商注册属地原则，自愿登录优质中小企业梯度培育平台(https://zjtx.miit.gov.cn/)线上申请并自我评价，上传相关材料。县区工信部门依据评定标准对企业自评信息和材料进行网上审核推荐，市工信部门负责对推荐企业进行实地核查和公示，并在公示后报省工信厅进行备案。后续省工信厅将在抽查及公示后，最终确定相关名单。

创新型中小企业具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力，是优质中小企业的基础力量。目前我市共有657家企业入选，入选数量位居全省第二，涵盖了机械与高端装备制造、新一代信息技术、化工新材料、高端绿色家居、生物医药等领域，系全市重点发展十大产业集群中的优秀代表。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵长青 夏元祥)