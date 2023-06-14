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近30年来他收藏了万余册小人书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.28 08:52

　　对于许多人来说，承载着童年记忆和时代印记的“小人书”意义独特，一本书就是一段“回忆杀”。那么，一万余册“小人书”集中亮相，会是一种怎样的体验呢？走，跟着记者去看看日前瀍河区君澜湾社区举办的一场主题展览。

宋光耀和他收藏的“小人书”

　　作为在我市圈内有名的“小人书”收藏爱好者，57岁的宋光耀此次一股脑儿将自己近30年的“藏货”拿了出来，“希望帮助更多人回忆自己童年看书的快乐时光”。

　　为给女儿讲睡前故事他开始淘“小人书”

　　宋光耀现居住在瀍河区启明南路河南林业职业学院东家属院，在他的家中，有一件特别的家具，那就是为了专门摆放一万余册“小人书”而定制的特大号书架。

　　“这个书架有一面墙大小，格子大小正好是‘小人书’的规格。”宋光耀指着书架说，对于他来说，收集“小人书”已成为自己生活的一部分，“看着这些书，心里踏实、舒服”。

　　宋光耀是如何爱上“小人书”的？他说，8岁那年，他第一次接触到连环画，他看的第一本“小人书”是《抗日小英雄》，当时家庭拮据，没钱买下这本让他爱不释手的书，但在他幼小的心灵中埋下了一颗种子。“当时我就想，以后有条件了，我要买很多很多‘小人书’。”

　　后来，宋光耀渐渐长大，就业、娶妻、生子，儿时那个关于“小人书”的梦想渐渐被忙碌的生活抛于脑后。直到他的女儿三四岁时，每晚撒娇央求他讲故事，他便开始去旧书市场淘“小人书”。

　　“第一次给女儿买了一套《西游记》，没过多久就读完了，紧接着买《三国演义》……家里的书越来越多。”宋光耀说，女儿慢慢大了，不再缠着他讲睡前故事了，他却停不下来了，收集“小人书”的热情一发不可收。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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