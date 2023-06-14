树牢底线思维 做到守土尽责 全力筑牢防范“杜苏芮”防线

昨日，在收听收看省防汛抗旱指挥部应对防范5号台风“杜苏芮”调度会议后，我市随即召开视频会议，第一时间传达贯彻会议精神，对防范台风和防汛救灾等工作进行再动员、再部署、再落实。

昨日，在收听收看省防汛抗旱指挥部应对防范5号台风“杜苏芮”调度会议后，我市随即召开视频会议，第一时间传达贯彻会议精神，对防范台风和防汛救灾等工作进行再动员、再部署、再落实。

根据气象预测，今年第5号台风“杜苏芮”升级为超强台风，将在我国福建、广东一带沿海登陆，中国气象局已启动台风一级应急响应。受其外围东南气流及地形共同影响，洛阳也将有明显降雨过程。

市委常委、常务副市长张玉杰在我市会议上指出，各级各有关部门要坚决克服侥幸心理，树牢底线思维、极限思维，严格落实“123”和“321”工作机制，用大概率思维应对极端天气和极有可能发生的重大自然灾害，全力做好防汛救灾的思想准备、工作准备、物资准备。要提升工作标准，立足防大汛、抗大灾、抢大险，密切监测雨情汛情，备足备好防汛物资，全面彻底查险除患，清淤排水管网，疏浚排涝河渠，及时组织群众避险转移，牢牢守住不发生群死群伤的金标准。要做到守土尽责，严格执行领导带班和24小时专人值班制度，落实市、县、乡、村预警直达“叫应”机制，拧紧扣牢防汛责任链条，做到严阵以待、严密布防、严防死守。要加强督导检查，发挥好防汛联动指挥体系作用，组建市级督导小组，下沉一线、靠前服务、闭环督导，严明纪律要求，强化担责尽责，坚决做到令行禁止、政令畅通，确保各项工作落到实处。

副市长韩治群参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 见习记者 赵晨熹)