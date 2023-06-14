围绕中心工作 提供坚强纪法保障

昨日，市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰到西工区调研城市提质、产业发展和基层纪检监察队伍建设等工作。

昨日，市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰到西工区调研城市提质、产业发展和基层纪检监察队伍建设等工作。

在城市阳台项目指挥部、西工地特色文旅商业街区，祁建峰听取项目规划及征迁建设情况汇报，实地察看老旧小区连片改造提升情况，要求相关部门认真落实市委市政府决策部署，有序推进周边片区更新，整体提升城市现代轴线形象，真正把民心工程办到群众心坎上。全市纪检监察机关要提升服务保障质量，精准监督执纪问责，为高质量推动城市提质工作提供坚强纪法保障。在洛阳智能科技产业园，祁建峰详细了解产业集聚、技术创新、市场开拓等情况，征求优化营商环境监督治理工作意见、建议。在洛北街道纪工委，祁建峰与基层干部群众面对面交流，了解信访举报件办理、问题线索处置等情况，督导基层纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设工作。祁建峰还走访了中国空空导弹研究院，随后察看了丹尼斯大卫天地商业综合体等特色商业街区建设工作。

在调研中，祁建峰强调，全市纪检监察机关要全面贯彻落实市委“三个统一”要求，牢固树立“党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障重点工作”理念，把准现代化洛阳建设的重点任务、关键举措开展监督检查，确保市委市政府决策部署执行不偏向、不变通、不走样。要用好用活联企走访“五员”工作机制，持续开展营商环境“体检”，监督推动职能部门高效履职尽责，千方百计为企业发展排忧解难。要扎实推进纪检监察干部队伍教育整顿，努力锻造一支纯度更高、成色更足的纪检监察铁军。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋)