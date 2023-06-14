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洛阳组织中小学校干部到教育发达地区跟班学习
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.28 08:52

　　强化师资队伍建设、创新学生学业评价体系、推进传统文化进校园……他山之石，可以攻玉。近年来，山东省潍坊市、江苏省南通市、浙江省温州市，全面推进教育高质量发展，成为闻名全国的教育高地。昨日，市教育局举办教育系统管理干部到教育发达地区跟班学习成果汇报会，11名学员代表分享了跟班学习感受。

　　教师是学校事业发展的底气。“南通市实验小学确立‘学校发展，教师第一’的培训原则，实施‘青蓝结对工程’，不断提升教师队伍素质。”涧西区芳华路小学校长刘轶薇介绍，南通市实验小学发挥骨干教师“传、帮、带、教”作用，全程指导新教师开展常规教学和教研教改，帮助新教师快速适应环境。

　　为帮助青年教师进步，南通市部分学校还成立了“教师成长营”，帮助青年教师制订三年发展规划、学期成长计划、活动方案等，开展讲微课、谈读书、现场答辩等活动，提升教师核心素养。

　　“学生学得好不好不能只看分！这是潍坊市学生评价体系的突出特点。”偃师区山化镇第四小学校长石利强介绍，潍坊市积极构建对学生科学合理的评价体系，遵循教育规律和学生的成长规律，推动学生培养方式的转变，力避“唯分数”“唯名次”现象，让“冷冰冰的分数”评价体系朝着全方位评价体系转变。

　　“好的教育，绝不是由高水平的教师单方面决定的。”温州跟班学习组组长、临时党支部书记武耀东介绍，温州市第二外国语学校实行“限时练、任务型”管理办法，培养学生自我管理、自我学习、限时思考的能力，为学生搭建一系列自主成长平台。潍坊市则大力推进学生自主管理，构建班级、年级、学校三级“学生自主管理委员会”，让学生“人人是主人，人人有事做，事事有人管”。

　　为加强青少年传统文化教育，温州市将传统文化与劳动教育有机结合。涧西区厂北小学校长安继辉说，温州市建设小学小南校区深入挖掘地域民俗，探索出“民俗+劳动”的教育模式，为学生教授传统小吃的做法及民俗故事。潍坊一中则将“容·雅”文化植入课程体系，开设了校史教育、人文潍坊等文化育人课程。学校还对校园内的植物园、地理园、民俗园、揽月湖等资源进行开发，开设了独有的校本课程，备受师生和家长欢迎。

　　市教育局主要负责人表示，全市教育系统将开展学校间和学校内的学习交流，把学员学到的先进理念、前沿知识和实践经验传递给每一名学校管理者，并运用到实际工作中，为持续推动洛阳教育高质量发展作出新的贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 朱妍 何奕儒）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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