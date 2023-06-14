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汽车“看病” 有了“诊疗记录”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.28 08:53

　　想买二手车？查查维修信息更放心。因修车产生纠纷？不妨和汽修厂“对对账”……告诉大家一个好消息：功能强大、使用便捷的“汽车电子健康档案”系统来了。

　　“汽车电子健康档案”系统由交通运输部主导，于2018年上线，各省根据自身情况建设。我市近年按批次逐步建设，截至目前，城市区720家汽修企业(包括4S店)已全部联入该系统。

绘图雅琦

　　这会为我市汽修市场带来什么影响？消费者如何使用该系统？近日，记者对此进行了采访。

　　汽车“看病” 有了“诊疗记录”

　　市道路运输服务中心相关负责人介绍，“汽车电子健康档案”系统是为每辆车建立从购置到报废全过程的电子维修记录，以车辆识别码作为唯一身份标识且“一车一档”的汽车维修行业监管与服务信息化系统。

　　该系统采集的信息包括汽修企业名称、车辆识别码、车牌号码、送修日期、送修里程、结算日期、结算清单编号、故障描述、维修项目、维修工时、配件名称、配件编码、配件数量等。也就是说，您的车不管是在4S店还是在其他汽车维修店“看病”，都有“诊疗记录”且都能查到，如在哪里维修过、维修时间多长、有什么故障、换了什么零件及其品牌等都一目了然。

　　目前，该系统已在河南省汽车维修电子健康档案信息服务网和“汽车健康档案”微信公众号上线。登录网站进入该系统时，可根据自身情况选择“企业账户”“车主账号”“管理部门账户”；通过微信公众号进入该系统时，需要按照提示录入相关信息。

　　信息透明利于监管 这个系统好处很多

　　市民张先生使用过“汽车电子健康档案”系统。他觉得，车出了问题交给4S店固然省心，但费用较高；汽车修理厂家的价格相对便宜，但容易让人担心配件质量问题。“现在有了这个系统，汽车维修记录实现联网，维修情况一目了然，还可以根据大家的评价选择维修厂家，很不错。”他说。

　　位于涧西区建设路附近的新顺达进口汽车维修厂属一类汽修企业，也是我市最早使用该系统的汽修企业之一，其负责人总结了该系统的一些好处。

　　信息透明。该系统覆盖汽车全生命周期的信息。同时，消费者和企业都能随时查到各自需要的信息，便于维权。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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