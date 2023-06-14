强对流天气已上线 请注意防范

洛阳今日多云到阴天转中雨，局地有大到暴雨，偏东风2级到3级，气温24℃~32℃。

昨日上午，我市出现降雨天气，下午市区转晴。

中央气象台昨日18时继续发布台风红色预警，今年第5号台风“杜苏芮”昨日下午由强台风级加强为超强台风级。预计，“杜苏芮”将以每小时15公里至20公里的速度向北偏西方向移动，强度将有所加强，将于今日早晨到上午在福建东山到莆田一带沿海登陆。

省气象台预计，今日，我省受台风“杜苏芮”外围东南气流及豫西北地形共同影响，我省北部、中西部、东南部部分县市有中到大雨、局部暴雨。

本周六到周日，我省沿京广线及以东区域有大到暴雨、局部大暴雨，并伴有7级左右阵风，提醒大家密切关注气象部门发布的预报预警信息，做好相应防范工作。

市气象台根据最新的气象资料分析，未来几天，受高空低槽和台风外围气流影响，我市多分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

最近几天天气预报：

今日：多云到阴天转中雨，局地有大到暴雨，偏东风2级到3级，气温24℃~32℃。

明日：阴天有中到大雨，局地有暴雨，东北风3级左右，气温23℃~28℃。

30日(周日)：阴天有小雨，气温23℃~30℃。

31日(周一)：阴天间多云有阵雨，气温25℃~33℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 郭铭博)