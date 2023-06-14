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河柴重工助力国内首台300吨级国产化矿用自卸卡车交付
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.28 08:39
CHD620V16CR型柴油机

　　满载后整车重达600吨、近三层楼高！日前，国内首台300吨级国产化矿用自卸卡车在内蒙古哈尔乌素露天煤矿交付，这标志着我国攻克了矿用重型卡车大功率柴油机等诸多核心“卡脖子”技术。其中，作为卡车“心脏”的柴油机，就来自中国船舶集团河南柴油机重工有限责任公司(简称河柴重工)。

　　本次交付的300吨级国产化矿用自卸卡车，是内蒙古北方重型汽车股份有限公司和国能准能集团有限责任公司联合国内头部企业深度合作、共同推进国产化建设的硕果。在研发中，产品攻克了发动机、电驱动系统、悬架技术等难点，在整车设计、动力传动系统、大型结构件设计及制造、整车信息化和智能化水平提升、轻量化设计、节能环保、安全方面突破技术难题，实现矿用车关键核心技术自主可控，是国内首台具有完全自主知识产权的国产化重型卡车。

300吨级国产化矿用自卸卡车 （本文图片由企业提供）

　　作为该矿用卡车“心脏”的柴油机，是河柴重工研发的具有完全自主知识产权的CHD620V16CR型柴油机。针对矿用卡车的特殊应用环境要求，河柴重工开展了柴油机适应性专项研究，突破了矿用柴油机紧凑型结构设计、严苛环境适应性设计、智能监控技术、复杂路况强化设计等多项关键核心技术。

　　长期以来，世界矿车市场被视为美国、日本矿车巨头的“竞技场”，我国矿用车发动机、电驱动系统等长期依赖进口技术。300吨级国产化矿用自卸卡车的成功交付，大大提升了我国在矿用卡车关键基础零部件、基础材料、基础工艺、产业技术等方面的综合实力。其中，河柴重工CHD620V16CR型柴油机在功率、外形、重量等方面均与进口产品相当，并且满足“国三”排放要求，可以原位替代进口柴油机，打破了电动轮矿卡用柴油机长期被进口柴油机垄断的局面，有力提升了我国动力装备核心竞争力。

　　未来，河柴重工将配合做好该车的试运行工作，不断优化柴油机使用性能，助力其打造成具有高可靠性和更高品质的矿用卡车。同时，企业将继续发挥在高速大功率柴油机领域的技术优势，为打造更多“国之重器”、实现高水平科技自立自强贡献“河柴力量”。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 邵亦琳 马毅龙 通讯员 梅巍)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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