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洛平：增强帮扶企业的紧迫感
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.07.28 08:27

　　“和民营企业同舟共济、共克难关！”日前，市委书记江凌深入部分民营企业调研并主持召开座谈会，面对面听取民营企业家意见建议，对他们反映的问题逐一回应交办。而同日召开的市委常委会会议，同样对“万人助万企”再部署。一天时间，两场会议，场场聚焦助企纾困，耐人寻味。

　　地方和企业素来是“命运共同体”，支持企业发展也应是常规性任务。为何当下频提“帮扶”？很明显，不少企业特别是民营企业正处在一个比以往更难的时刻。

　　从宏观看，今年以来我国经济虽整体回升向好，但国内外需求增长缓慢，消费恢复不及预期，企业利润出现波动。权威数据显示，前5个月，我国规模以上工业企业利润降幅比前4个月有所收窄，但私营企业利润同比下降超20%；6月中小企业发展指数止跌回升，但仍处在景气临界值100以下。买家少，自然货就难卖、钱就难挣，日子不太好过。从微观看，洛阳一些民营企业，有的研发周期长、见效慢，而投入又很大，如今面临无钱可投的困境；有的想要扩大生产，却因相关手续欠缺贷不来款；有的迟迟招不来高层次高技能人才，阻滞了发展……问题五花八门，困难也显而易见。

　　“我们始终把民营企业和民营企业家当作自己人”，这是一个国家的承诺；“洛阳发展要有活力，必须激活民营经济”，这是一座城市的清醒。持续破除市场准入壁垒，完善融资支持政策制度，杜绝选择性执法……近日发布的《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，以31条硬核举措为民营经济“撑腰打气”。越是市场承压，越需政府出马。增强帮扶企业的紧迫感，个性问题逐个解决，针对普遍问题形成政策，落实好各类惠企纾困政策，助力民企“尽快走出低谷、做大做强”。（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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