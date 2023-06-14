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洛阳：邻里中心托起家门口的幸福
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.28 08:32

　　在邻里食堂吃一顿营养美味的早餐，通过技能培训学习一门新手艺，到健身中心挥洒汗水，享受运动的乐趣……

　　随着邻里中心数量不断增多、功能日渐完善，越来越多的洛阳市民走进邻里中心，在这里找到了归属感、幸福感。

　　去年以来，市委将邻里中心建设作为推动公共服务进社区的重要载体、城市提质“里子”工程、高质量创建全国文明城市的特色亮点，推动邻里中心建设提速增效、多点开花，托起市民家门口的幸福。

　　典型引领带动 推动邻里中心建设扎实落地

　　城市书房、社区健身中心、养老服务中心、邻心园便民服务中心……得益于石油社区邻里中心的建设，洛龙区关林街道石油社区居民，一出门即可享受到全方位的暖心服务。

　　石油社区邻里中心正是我市打造的邻里中心之一。如何增强公共服务可及性？如何提升城市功能品质？去年，市委高瞻远瞩、擘画蓝图，明确提出要建设邻里中心，着力打造集政务服务、体育健身、文化教育、养老医疗、便民商业等于一体的社区综合服务体。

　　市委主要领导亲自谋划推动，多次召开观摩推进会、协调会专题安排部署。随之，我市迅速下发邻里中心建设实施方案、工作通知等，明确了邻里中心建设目标、内容、建设标准等，为建设片区级、社区级、小区级三级邻里中心，实现15分钟、10分钟、5分钟“便民服务圈”全覆盖指明了方向。

　　面对这一新生事物，我市坚持试点先行、典型引路、全面推进，选择老旧小区、新建小区、安置小区等不同类型社区，打造28个创新示范性邻里中心。

　　瀍河区北窑街道利民街邻里中心打造全市第一家“街区式”邻里中心，为辖区1.2万余名居民提供从“油盐酱醋茶”到“衣食住行闲”的全方位服务供给。

　　伊滨区李村镇新源嘉苑社区邻里中心，围绕“一老一小一青壮”，融入便民裁缝、便民理发等35项服务功能，着力打造“一站式”美好生活体验站。

　　一个个邻里中心从规划变为现实，点亮了众多市民的幸福生活。全市上下信心更坚定、思路更明确，为全面推进邻里中心建设奠定了坚实的基础。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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