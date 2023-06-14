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曝光超30万人次！2023“口碑楼盘放心购”活动第一阶段圆满结束
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.07.27 17:09

　　6月底，由行业主管部门联合主流媒体平台推出的2023“口碑楼盘放心购”暨年中楼市盘点活动启动，经过一个月的线上多方观点碰撞+线下多方实地探访后，今天，活动第一阶段圆满结束。

　　截至目前，该活动总曝光量超过30万人次，通过行业座谈会、解析视频、互动微信、专家实地探访及看房直通车等形式，在年中这个承上启下的关键节点，为洛阳楼市注入了一股全新动力。

　　其中，活动还从当前房地产市场甄选出了一批在配套力、产品力、交付力、品牌力等方面表现较好的在售楼盘，以口碑效应，带市场热度，树立信心、稳定消费，并由此收获一大波好评。比如上周六，2023洛阳口碑楼盘放心购看房直通车12盘、三线齐发，不仅引发行业高度关注，而且吸引了一大批粉丝参与、点赞。

　　当下楼市热度如何？需求有何变化？

　　针对150余名参与者，主办方进行了一轮置业调查。快来看看相关数据以及分析！

　　看房价：基本稳定，货比三家

　　您认为洛阳房价的趋势？

　　对于房价下阶段的走势，近六成意向购房者给出“基本稳定”预判。

　　结合看房车的现场情况来看，基于上述判断，不少意向购房者并不是无限期的持币观望，而是希望通过“货比三家”，甄选出更合心意，也更契合自身需求的房子。

　　看需求：改善置业，潜力巨大

　　现在的居住情况是？

　　现阶段购房目的是？

　　从需求分类看，纯粹的刚需置业需求的占比不足两成，改善置业需求已成为主力需求，占比近一半，如果将子女教育或养老等需求(占比24%)纳入其中，改善置业需求占比将进一步扩大。

　　当前，意向购房者倾向于“眼见为实”——不管是整体的市场还是本次看房车，实景现房、配套落地的楼盘都受到了更多的关注。

　　不过，需要说明的是，在“买方市场”环境中，想撬动改善置业这一批既理智又专业的置业群体的潜在需求，对于房企来说，做到安全靠谱，或许只是第一步。

　　看方向：安全之下，更重品质

　　购房青睐哪些区域？

　　购房看中哪些因素？

　　在洛阳房地产市场，洛龙、涧西两个板块价格相对偏高，然而，仍然是大多数意向购房者的青睐板块，此外，在安全靠谱前提下，意向购房者普遍认为居住舒适很重要——这也从侧面说明改善置业群体的占比确实有较为明显的优势，逐渐掌握了市场话语权。

　　结合此次看房车的现场情况来看，房地产市场的置业需求仍在，只是市场上的同质化产品无法对其进行有效的撬动。正如调查结果显示,意向购房者对于园林景观、配套设施、物业服务等与居住舒适相关的综合品质要求较高，如果找不到符合心意的产品，宁缺毋滥。

　　温馨提醒：

　　下一阶段，2023“口碑楼盘放心购”暨年中楼市盘点活动将全面进入推荐楼盘的展示期，将通过实地探访视频等形式对推荐楼盘进行多元化解读。

　　关注洛阳网房产视频号、抖音号，还可通过新鲜出炉的《一线直击》栏目了解楼盘的最新信息……敬请关注。

　　扫码进洛阳网房产微信粉丝群，分享·交流·咨询，洛阳房地产市场活动信息早知道！

　　
[ 责任编辑：唐好优 ]
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