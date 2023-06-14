莲庄镇：加强乡村文化人才培养，凝聚文化产业振兴力量

为充分发挥莲庄农民书画院文化阵地作用，促进基层文艺创作和文化交流，高质量推进乡村运营，鼓励更多有知识、有情怀、高素质的乡贤文化人才参与到农村文化建设中来，7月25日上午，莲庄农民书画院第一期书画培训班在莲岳楼正式开班。

为充分发挥莲庄农民书画院文化阵地作用，促进基层文艺创作和文化交流，高质量推进乡村运营，鼓励更多有知识、有情怀、高素质的乡贤文化人才参与到农村文化建设中来，7月25日上午，莲庄农民书画院第一期书画培训班在莲岳楼正式开班。莲庄镇党委书记徐洪涛，党委副书记、镇长韩哲出席开班仪式。

徐书记强调，文化振兴是乡村振兴的灵魂，是全面推进乡村振兴的精神动力。要通过大力开展文艺创作培训、文化交流活动、文创产品开发等，进一步强化公共文化服务功能，使群众都能参与到乡村文化建设中来，培养造就一支热爱文化事业、能力素质较强、在乡村文化建设中起模范带头作用的文化领头队伍。

此次培训班为期10天，邀请河南省美术家协会会员、河南省人大书画院理事、宜阳美术家协会名誉主席张峰利老师前来授课。为保证培训质量，此次培训活动采取小班教学、面对面指导的形式，经过前期推荐和报名，在全镇共筛选确定20名学员，培训内容主要为中国画的基础知识和荷花作品创作。

课堂上，张老师从中国画的工具和风格讲起，内容深入浅出，语言通俗易懂，学员们学习热情高涨，积极参与课堂互动，书画院内气氛热烈。

下一步，莲庄镇将依托莲庄农民书画院文化阵地，通过开展学习培训、文化交流活动等，大力发展“莲”文化，开展与“莲花”相关文创产品研发，如书画作品、扇面创作等，大力延伸文化产业链条，促进文旅融合创新性发展。