洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

莲庄镇：加强乡村文化人才培养，凝聚文化产业振兴力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.07.27 16:23

　　为充分发挥莲庄农民书画院文化阵地作用，促进基层文艺创作和文化交流，高质量推进乡村运营，鼓励更多有知识、有情怀、高素质的乡贤文化人才参与到农村文化建设中来，7月25日上午，莲庄农民书画院第一期书画培训班在莲岳楼正式开班。莲庄镇党委书记徐洪涛，党委副书记、镇长韩哲出席开班仪式。

　　徐书记强调，文化振兴是乡村振兴的灵魂，是全面推进乡村振兴的精神动力。要通过大力开展文艺创作培训、文化交流活动、文创产品开发等，进一步强化公共文化服务功能，使群众都能参与到乡村文化建设中来，培养造就一支热爱文化事业、能力素质较强、在乡村文化建设中起模范带头作用的文化领头队伍。

　　此次培训班为期10天，邀请河南省美术家协会会员、河南省人大书画院理事、宜阳美术家协会名誉主席张峰利老师前来授课。为保证培训质量，此次培训活动采取小班教学、面对面指导的形式，经过前期推荐和报名，在全镇共筛选确定20名学员，培训内容主要为中国画的基础知识和荷花作品创作。

　　课堂上，张老师从中国画的工具和风格讲起，内容深入浅出，语言通俗易懂，学员们学习热情高涨，积极参与课堂互动，书画院内气氛热烈。

　　下一步，莲庄镇将依托莲庄农民书画院文化阵地，通过开展学习培训、文化交流活动等，大力发展“莲”文化，开展与“莲花”相关文创产品研发，如书画作品、扇面创作等，大力延伸文化产业链条，促进文旅融合创新性发展。
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    小心！这些夏日装备使用不当会受伤
    小心！这些夏日装备使用不当会受伤
    小心！这些夏日装备使用不当会受伤
        防晒喷雾、驱蚊水、清凉喷雾……这些夏日装备您家有吗？我市相关专家提醒，使用这些装备时要注意方式、方法...
  • ·糖龄8年 他咋就到了糖尿病肾病终末期
  • ·记者体验无痛肠镜检查，睡了一觉查完了
  • ·晕车恶心 按按内关
    • 喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
        有些游客偏爱古镇游，他们有怀旧情结，喜欢看老街老房，喜欢踩在石板路上，喜欢去深宅大院里追忆往昔。
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市围绕“两建设、三改造” 全面提...
  • 偃师布鞋向风而行 国风鞋成功出圈
  • 2023年《财富》中国500强出炉 洛阳2家...
  • 台风“杜苏芮”将带来强降雨 洛阳发出...
  • 台风“杜苏芮”将影响洛阳，带来强风雨
  • 来！一起“打卡”洛阳“书画公交车”
  • 关联风口 乘风破浪——三谈推动民营经...
  • 洛阳市教育考试中心：8月1日至14日，...
  • 错过了燃气集中安装机会，还能安装吗？
  • 洛阳中集凌宇：热火朝天忙生产 全力以...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    兴洛湖美景

    龙凤山

    天鹅湖

    夏日山中游
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605