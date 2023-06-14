新能源购车补贴何时能够发放？官方回复：近日拨付

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：新能源购车补贴我已经按照要求提交资料并审核通过，何时能够发放？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：新能源购车补贴我已经按照要求提交资料并审核通过，何时能够发放？

洛阳市商务局回复：根据“潮享乐驾”汽车消费节活动细则，按照申报和审核先后顺序，将对满足购车补贴条件的人员分批次发放购车补贴。第一批购车补贴将于近日拨付到位，剩余将分批陆续拨付，请关注洛阳市商务局官网通知公告。

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