2023年《财富》中国500强出炉 洛阳2家企业上榜

日前，《财富》杂志发布2023年中国500强排行榜，我市2家企业上榜。其中，洛阳栾川钼业集团股份有限公司以257.167亿美元的营收排名第158位，洛阳国宏投资控股集团有限公司以75.5亿美元的营收排名第296位。

日前，《财富》杂志发布2023年中国500强排行榜，我市2家企业上榜。其中，洛阳栾川钼业集团股份有限公司以257.167亿美元的营收排名第158位，洛阳国宏投资控股集团有限公司以75.5亿美元的营收排名第296位。

作为一家国际化资源公司，洛钼集团深度融入“一带一路”建设，在亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲都有深度业务布局，逐步成长为全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，基本金属贸易业务位居全球前三，在2022全球矿业公司40强(市值)排行榜中位列第20名。2022年，洛钼集团紧抓金属市场周期，以价值创造为导向，发挥最佳生产效能，向管理要产量，主要矿产品产量均超额完成年度目标任务，其中TFM铜钴产量创历史最高纪录，巴西磷肥产量创建厂以来新高。

国宏投控集团是我市面向工业领域的综合类国有资本投资(运营)公司，以打造“科技产业、科技服务产业、科技园区产业”为主业，连续4年荣获“中国服务业企业500强”“河南企业100强”称号。近年来，国宏投控集团围绕洛阳市十大产业集群，聚焦新能源、新材料、先进装备制造等风口产业，以“直投+基金”的模式，累计实施股权投资项目69个，引导培育新兴产业项目41个，实施了中原绿色智造产业园、航空航天智创产业园、洛阳科慧广场、中原表面处理循环经济产业园、中州时代新能源生产基地等一批重大项目，为洛阳产业转型升级作出了积极贡献。

《财富》中国500强排行榜制榜方法与《财富》世界500强排行榜相同，即按营业总收入对公司进行排名，是衡量中国企业实力与业绩的权威榜单。在此次年度排名中，河南共有13家企业上榜。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 周星)