“有了这些二维码，真是方便多了，以后办啥业务都不愁了。”近日，提起栾川县政务服务和大数据中心推出的一次性告知二维码，栾川县赤土店镇白沙洞村村民牛先生笑着说。

“有了这些二维码，真是方便多了，以后办啥业务都不愁了。”近日，提起栾川县政务服务和大数据中心推出的一次性告知二维码，栾川县赤土店镇白沙洞村村民牛先生笑着说。

日前，栾川县整合2250个办理事项，推出一次性告知二维码，包括42个部门二维码和90个高频事项二维码，涵盖户政、交通、治安等领域。栾川县政务服务和大数据中心有关负责人介绍，群众通过支付宝或微信扫码，即可得知办理事项的申请材料、办理流程、受理窗口及咨询电话等信息，实现少跑腿。

实际上，该中心曾通过印发一次性告知单的方式，方便群众了解业务办理流程，然而由于业务繁多，印制的告知单也多，无法保证群众能快速地找到告知单。“不仅效果不好，还造成了资源浪费。”该负责人说，推出一次性告知二维码，符合群众的现实需求，能有效解决这一问题。

目前，栾川县的乡(镇、街道)、村(社区)两级实现了一次性告知二维码全覆盖。“我们将持续关注群众的最新需求，实时更新一次性告知二维码，并结合中心建立的‘办完下班’制度，让群众真正实现少跑腿。”该负责人表示。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 实习生 闫雪婷 季新一 通讯员 侯豫炯 李莎)