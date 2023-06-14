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弘扬罗阳精神 凝聚报国力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.27 08:47

　　近日，“感恩奋进长风劲”——再学习再领悟再落实习近平总书记给中国航空工业集团沈飞“罗阳青年突击队”队员回信主题情景宣讲报告会在航空工业空空导弹研究院举行。

　　“你们以罗阳同志为榜样，扎根航空装备研制一线，在急难险重任务中携手拼搏奉献，这种团结奋斗的精神非常可贵。”2022年11月12日，习近平总书记这样回信勉励中国航空工业集团沈飞“罗阳青年突击队”队员。

　　罗阳，航空报国英模。2012年11月，他在随“辽宁号”航母成功完成歼-15舰载机首次起降试验任务返港靠岸后，因过度劳累不幸辞世，年仅51岁。

　　当晚的报告会共分为《回信了，总书记回信了！》《让青春在建设航空强国的火热实践中绽放光芒》《谁的罗阳》《这十年》《幸福都是奋斗来的！》《请党和人民放心》6个篇章。报告会生动讲述了“罗阳青年突击队”在急难险重任务中拼搏奋进、奉献青春，在建设航空强国实践中勇挑重担、冲锋在前的感人故事，也展现出新时代10年航空工业跨越式发展的历程和成就。

　　当晚，在航空工业空空导弹研究院聆听报告会的青年干部职工表示，习近平总书记的回信是对航空人的巨大鼓舞，是对航空报国精神的肯定和褒扬，是对航空工业加快建设航空强国的寄望嘱托，也是对全社会勇攀科技高峰、加快高质量发展的动员部署。作为航空人，他们将铭记嘱托、踔厉奋发、勇毅前行，在推动航空科技自立自强上奋勇攀登，在促进航空工业高质量发展上积极作为，书写不负总书记嘱托、不负党和人民期望、不负伟大时代的航空强国新篇章。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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