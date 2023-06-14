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101个微心愿：百姓有需要，劳模有响应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.27 08:34

　　近日，在伊川县高山镇王忠洼村的一片瓜田里，瓜农冯铁朝拿着一沓钞票笑得合不拢嘴，因为中国船舶第七二五研究所劳模志愿服务队来到他的瓜田，现场采摘购买了6700多斤西瓜，帮他解决了销路问题。

七二五所劳模志愿服务队队员采摘购买西瓜

　　冯铁朝家中有8口人，主要经济来源是儿子的务工收入和自己种植农产品的销售收入。今年，冯铁朝家的3亩西瓜丰收了，上了年纪的他却为销路犯了难。伊川县总工会将其相关情况和微心愿进行上报。很快，七二五所劳模志愿服务队主动认领了这个微心愿。

　　劳模志愿服务队为什么要帮瓜农实现心愿？这还得从近期市总工会开展的劳模助力乡村振兴服务月活动说起。

　　今年夏季，市总工会在全市范围内开展劳模助力乡村振兴服务月活动。为使活动更精准、更贴心、更接地气，从6月15日起，市总工会就围绕乡村产业、人才、文化、生态等，以乡镇企业、村集体、农民专业合作社和其他涉农经营主体为对象征集微心愿。

　　“我们根据微心愿的合理性、代表性和可行性，反复斟酌筛选，最后确定了101个微心愿。”市总工会相关负责人表示,“百姓有需要，劳模有响应”，征集到的微心愿，将由我市各级劳模志愿服务队、五一劳动奖状单位及各级劳模助力乡村振兴红旗单位、示范基地和领军人物，根据实际情况自愿认领。

　　目前，101个微心愿正在陆续被劳模“点亮”：伊川县五一劳动奖先进单位获得者洛阳埃斯特变压器有限公司劳模志愿服务队，用7500元专项资金采购了13面金龙战鼓，捐赠给杨寨村群众，帮助他们实现了组建“山野之花鼓舞队”的美好心愿；劳模工匠(洛阳市级非物质文化遗产传承人)董强峰到瀍河区白马寺镇车站街社区，讲解陶艺制作手法，帮该社区的孩子们实现了微心愿……(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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