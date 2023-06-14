2023全国工商联主席高端峰会在郑州举行 洛阳多个重大项目集中签约

昨日，2023全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推河南高质量发展大会在郑州市举行。我市组织民营企业家组团参加大会，涧西区、西工区、老城区、洛龙区、伊滨区、偃师区等多个重大项目集中签约。 昨日，2023全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推河南高质量发展大会在郑州市举行。我市组织民营企业家组团参加大会，涧西区、西工区、老城区、洛龙区、伊滨区、偃师区等多个重大项目集中签约。 本次大会由全国工商联、河南省政府主办，以“携手奋进新征程 助力中原更出彩”为主题，邀请知名民营企业家、专家学者等为河南发展建言献策，并举行项目集中签约仪式，开展先进制造业链群推介、数聚中原算好未来、临空经济产业、生物医药产业等专题活动，为民营经济高质量发展拓展新空间、增添新动力，为促进区域协调发展、助力国家战略部署落地落细落实集智聚力。 在签约仪式上，偃师区年产20万千米新能源特种线缆、老城区特富特先进节能变压器等电磁器件及材料产业、涧西区生物医药技术研发及产业化、伊滨区华伊硅碳新材料生产基地、西工区小兔充充智慧充电研发生产基地、孟津区10万吨PCR化工新材料、洛龙区金域医学豫西医学检验和病理诊断服务中心等重大项目集中签约。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)