西工体育场往事（城市档案）

学生时代的运动会、酣畅淋漓的足球赛、盛大的牡丹文化节庆典文艺晚会……西工体育场这座洛阳地标性建筑，承载了人们的无数回忆。

学生时代的运动会、酣畅淋漓的足球赛、盛大的牡丹文化节庆典文艺晚会……西工体育场这座洛阳地标性建筑，承载了人们的无数回忆。它曾历经辉煌，有数十万人在此集会，如今随着城市阳台项目开工，其将迎来蜕变。

拆除后的西工体育场

记者走访了多位对西工体育场有着特殊情结的市民，从他们珍藏的回忆中探寻西工体育场的昔日风采。

始建于1958年 曾是孩子的游乐园、情侣的约会地

“大人们在体育场里打麦子、晒油菜籽，孩子们就在一旁乘凉、捉迷藏。”提起西工体育场，市民马雪琴回忆起了自己无忧无虑的童年时光。

《洛阳市西工区志》记载，西工体育场兴建于1958年，占地面积约2.43万平方米，内有400米标准跑道的田径场和宽60米、长102米的足球场，还有一面能容纳近2万名观众的看台。在那个文娱活动相对匮乏的年代，这个大场地为周边居民提供了宽敞、自由的活动空间，也成了孩子们的游乐园。

今年69岁的马雪琴，就住在体育场东边的村子里，步行至体育场只要10分钟。“那时谁家孩子到了饭点儿没回家，大人都会先去体育场里找找。”马雪琴回忆说，在十几岁时，每逢双休日，她就会约上好友，借上邻居的“二八大杠”，一起到体育场学骑自行车，“大家通过出石头剪刀布的方式决定谁先骑，输了的小孩儿就在后面帮忙扶车子，都是直到摔得膝盖上满是伤疤才学会骑车”。

有居民回忆，20世纪60年代的体育场周边种满了梧桐树，夏季炎热时，大家都喜欢聚在树下乘凉、闲聊。久而久之，这里也成了不少年轻人的“约会圣地”。

“体育场里地方大，到了晚上树底下凉快又安静，也不担心被别人或家长看见，所以我俩就常在那里见面。”63岁的沈红霞脸上洋溢着笑容，将那段幸福时光娓娓道来，她与爱人既是同村伙伴，又是同班同学，情窦初开的年纪，俩人互生好感，“那时候没有手机，要么彼此碰见了悄悄说一声，要么就托人捎口信，说晚上在体育场西门的树下见面”。

结婚后，沈红霞夫妻俩也时常到体育场里转悠。“有时他还会打趣：看，我就是在这儿把你追到手的！”如今，西工体育场即将改头换面，沈红霞也期待着在未来新的一砖一瓦里，找寻宝贵的青春记忆。