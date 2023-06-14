洛阳召开第一批国企干部到深圳跟班学习总结报告会暨第二批动员培训会

昨日，我市召开第一批国企干部到深圳跟班学习总结报告会暨第二批动员培训会。市委常委、组织部部长王森参加会议并讲话。 昨日，我市召开第一批国企干部到深圳跟班学习总结报告会暨第二批动员培训会。市委常委、组织部部长王森参加会议并讲话。 会议深入学习贯彻市委关于加强年轻干部队伍建设的有关要求，总结第一批跟班学习国企干部跟班学习经验，开展学习交流，对第二批跟班学习国企干部进行动员培训。 会议指出，选派优秀年轻干部到经济发达地区跟班学习，是市委聚焦“建强副中心、形成增长极”目标，加强和改进干部培养选拔工作的一项重要举措。要充分认识跟班学习重要意义，把跟班学习作为推动洛阳产业发展、加快国企改革的重要抓手，切实提升把握风口产业、推动科技创新、开展资本运作等能力水平，着力锻造一支高素质专业化国企干部队伍，助推现代化洛阳建设。要强化学习成果运用，系统梳理跟班学习成果，结合洛阳实际、岗位职责，找准突破点、结合点，把学习成果转化为洛阳国企改革发展的实际行动和具体举措，为洛阳国企改革发展作出贡献。 会议强调，第二批跟班学习国企干部要珍惜宝贵机会，做好充分准备，用心用力干好工作，带着问题融入当地、进入状态，不断提升学习质效，尽快为现代化洛阳建设增势赋能。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 马乐)