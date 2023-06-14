洛阳纪检监察机关：让耕地保护红线成为“带电高压线”

饭从粮来，粮从地出。耕地保护事关粮食安全这个“国之大者”。

饭从粮来，粮从地出。耕地保护事关粮食安全这个“国之大者”。

今年以来，市纪委监委认真落实省纪委监委关于开展违法违规占用耕地案件以案促改工作部署要求，统筹“惩、治、防”一体联动，督促全市各级以案为戒、以案为鉴促改促治，扛稳抓牢耕地保护政治责任、扎实履行耕地保护职责，成效显著。

组建工作专班，形成上下贯通、协同联动的工作格局

“一把钥匙开一把锁。”

在推进违法违规占用耕地案件以案促改工作中，市纪检监察机关深入挖掘典型案例，督促指导各级各单位灵活采取“线上教育+线下谈心”、违法点位实地警醒、旁听审判沉浸教育、案例通报集中学习等形式，分领域、分层次精准开展警示教育活动，让严守耕地保护红线的意识在基层党员干部中树得更加牢固。

统筹联动、条块结合，是我市压实责任链条，推动违法违规占用耕地案件以案促改工作走深走实的关键举措。在市委统筹部署下，市纪委监委成立全市以案促改工作领导小组，市、县两级共组建183个工作专班，构建由市纪委监委牵头抓总、县区党委政府主抓、纪检监察机关监督推动和职能部门协同配合的责任体系，并细化明确了自然资源、农业农村、住建等部门的具体任务和工作要求，逐级签订责任书，形成了上下贯通、协同联动的工作格局。

“纳入政治监督重点事项清单，采取‘清单+台账’的方式强力推进。”市纪委监委相关负责人表示，我市纪检监察机关通过明察暗访、随机检查等方式，重点查纠耕地保护中推诿扯皮、审批监管缺位、有法不依、执法不严等不作为、乱作为问题，对典型案例现场宣布处分、公开通报曝光，释放出失责必问、有腐必惩强烈信号。

挂图作战、靶向纠治，推动问题整改到位

在推进以案促改工作中，全市纪检监察机关目前共制发提示函230份，督查1300余次，发现并督促整改问题432个，使得我市土地治理任务提前完成。“以案促改，核心在‘改’。”市纪委监委相关负责人说。

坚持靶向发力、精准整治、全面整改，是以案促改工作取得扎实成效的关键。

洛龙区针对报批手续涉及部门多、程序复杂、衔接不畅等问题，督促自然规划、农业农村、乡镇和业主单位集中办公、联审联办，实现1天内完成17个林地手续和2批次5个图斑的用地报件组卷上报工作。

市纪委监委按照“一点一策一领导”原则，由班子成员分片包干负责县区，县区、乡镇、村社三级书记及行业部门负责人条线联动，通过一线走访、逐点位调研、实地督导等形式，主动协调解决矛盾问题。

针对乱占耕地建房、侵占耕地绿化造林和耕地“非农化”“非粮化”等突出问题，市纪检监察机关与自然资源、住建等部门成立联合督导组，深入一线会商研判，分析查找问题根源，对移除树木、拆除复耕、办理备案等关键环节逐项细化工作任务，明确整改路径、方法措施、时限节点，实行挂图作战、靶向纠治。

同时，市、县两级纪检监察机关成立120个监督检查组和7个机动监督组，聚焦责任落实、治理进度、整改实效等内容，进行拉网式排查、随机式抽查、点穴式查访，对推进缓慢、整改不力的单位现场评估、反馈、约谈。

深化以案促改，做好“后半篇文章”

连日来，市纪委监委各监督监察室采取听取汇报、下沉监督、专项检查、工作提示等方式，推动各级党委政府把以案促改工作纳入党建工作责任制，作为年度考核、评价主要负责人履行管党治党责任及开展政治生态分析研判的重要依据。

我市纪检监察机关坚持把深化成果运用、健全完善制度、探索容错免责作为做好“后半篇文章”的重要抓手，巩固提升以案促改工作成效。

针对监管缺位、多头管理、权责不清等难点问题，我市纪检监察机关督促职能部门对耕地保护监测、监管、执法等制度机制进行“查漏补缺、完善提升”，制定问题清单、整改清单，目前已推动完善耕地保护制度机制8项。

同时，全市纪检监察机关认真落实“三个区分开来”，实施考验性问责，对勇于打破常规惯例、创造性解决问题的，及时启动容错前置程序，先后从轻处理、免予处分3人，激励党员干部在去存控新、破解难题中担当作为。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋）